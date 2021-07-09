Канадский паспорт в ультрафиолетовом свете

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Жители Канады, пожалуй, могут похвастаться самыми яркими и красивыми паспортами. При включении лампы чёрного света документ превращается в своеобразную галерею с красочными светящимися картинами.
Не паспорт, а произведение искусства!
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Метки: Канада видео интересно паспорт ультрафиолет
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