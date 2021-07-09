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Канадский паспорт в ультрафиолетовом свете

Канадский паспорт в ультрафиолетовом свете (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 11:58
Метки: Канада   видео   интересно   паспорт   ультрафиолет   
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Жители Канады, пожалуй, могут похвастаться самыми яркими и красивыми паспортами. При включении лампы чёрного света документ превращается в своеобразную галерею с красочными светящимися картинами.

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Метки: Канада   видео   интересно   паспорт   ультрафиолет   
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au3 Час назад
"лампа черного света"
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Mr.Adamson

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