Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения

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Во время разгрузки поддона с продуктами и газированной водой продукция сорвалась вниз с высоты третьего этажа и чуть не зашибла грузчиков. От гибели мужчин спасли крики коллег и природное чутье.
Невероятное везение грузчиков попало на видео.
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