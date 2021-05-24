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Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения

Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 10:19
Метки: в мире   видео   грузчики   люди   повезло   рабочие   
735
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Во время разгрузки поддона с продуктами и газированной водой продукция сорвалась вниз с высоты третьего этажа и чуть не зашибла грузчиков. От гибели мужчин спасли крики коллег и природное чутье.

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Метки: в мире   видео   грузчики   люди   повезло   рабочие   
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4  комментария
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Слава Богу никто не погиб .
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90
Бритва 44 минуты назад
Ухх...повезло мужикам
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4k
schmubu Час назад
уёво, когда физику в школе не учил...
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−13
Лучший Друг 2 часа назад
Не чутье, а нарушение тб
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