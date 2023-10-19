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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 835 постов • 42 подписчика подписаться
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Рабочие чудом смогли зацепиться за тросы после обрушения строительных лесов на высоте 33 этажа

Рабочие чудом смогли зацепиться за тросы после обрушения строительных лесов на высоте 33 этажа

Автор:
19 октября 2023 12:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   высота   повезло   рабочие   строительные леса   чудо   
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Повисшие строители были спасены экстренными службами через несколько минут.

Однако местные СМИ сообщают, что один человек погиб, но не уточняется из-за чего

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Метки: Видео   высота   повезло   рабочие   строительные леса   чудо   
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6  комментариев
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34k
Fat Lynx Час назад
Скорее всего страховка все-таки была закреплена.
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125
Rozario 13 минут назад
надеюсь никому не пригодится, но на всякий случай запомните и передайте детям:
если вам пришлось повесеть на спасательном поясе ( не важно; безлямочный/лямочным, с амортами или без)
более 5 минут ( кому-то достаточно 3 минуты), то после приземления/ослабления пояса вам необходимо СРАЗУ ЖЕ принять позу зародыша И МЕДЛЕННО РАСГИБАТьСЯ в течении 30 минут.
В идеале конечно провести день в скорой с капельницами противотромбовыми, но об этом думают уже после наступления необратимых последствий.
Иначе высок риск образования тромбов, инсультов или смерти в течении суток после инцидента.

надеюсь это никому не пригодится.
Будьте аккуратны.
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2k
Dmitry Tarasov 42 минуты назад
Сук... где то на белом свете... кто то чуть не упал, а может и упал.
Кто? Где? Когда?
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1k
Звёздный князь 52 минуты назад
Интересно, сколько из них после этого не уволятся по собственному желанию?
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2k
Максим Макашев 54 минуты назад
в мире животных...
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34k
Fat Lynx Час назад
"На следующий день "чудо" напухло и болело..."
(С) из анекдота про Штирлица
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