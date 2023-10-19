Рабочие чудом смогли зацепиться за тросы после обрушения строительных лесов на высоте 33 этажа

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Повисшие строители были спасены экстренными службами через несколько минут.
Однако местные СМИ сообщают, что один человек погиб, но не уточняется из-за чего
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если вам пришлось повесеть на спасательном поясе ( не важно; безлямочный/лямочным, с амортами или без)
более 5 минут ( кому-то достаточно 3 минуты), то после приземления/ослабления пояса вам необходимо СРАЗУ ЖЕ принять позу зародыша И МЕДЛЕННО РАСГИБАТьСЯ в течении 30 минут.
В идеале конечно провести день в скорой с капельницами противотромбовыми, но об этом думают уже после наступления необратимых последствий.
Иначе высок риск образования тромбов, инсультов или смерти в течении суток после инцидента.
надеюсь это никому не пригодится.
Будьте аккуратны.
Кто? Где? Когда?
(С) из анекдота про Штирлица