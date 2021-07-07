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Запуск фейерверков вышел из-под контроля

Запуск фейерверков вышел из-под контроля (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 09:32
Метки: взрыв   видео   неудача   салют   фейл   фейрверк   
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Неизвестный автор запечатлел, пожалуй, самый запоминающийся салют в своей жизни. Видео, предположительно, снято в США во время Дня независимости.

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Метки: взрыв   видео   неудача   салют   фейл   фейрверк   
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