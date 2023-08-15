В Магнитогорске во время опасного трюка акробат на ходулях упал на глазах у зрителей

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Несмотря на произошедшее, артисты цирка продолжили представление и унесли пострадавшего с арены.
У мужчины незначительные травмы, спустя некоторое время артист вернется к выступлениям.
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Хотел как-нибудь однажды сходить на представление, а теперь ни за какие коврижки!
Для меня смотреть на пустой зрительный зал - самая мучительная мука , наверное. Сердце разрывается от жалости к артистам.
не даром, у них пенсия с 25 лет начинается
Вот только не понимаю как сегодня артисты на представлениях зарабатывают? Судя по тому как цирк "битком забит" зрителями , окупаемость и зарплаты у них не очень...