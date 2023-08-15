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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 574 поста • 35 подписчиков подписаться
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В Магнитогорске во время опасного трюка акробат на ходулях упал на глазах у зрителей

В Магнитогорске во время опасного трюка акробат на ходулях упал на глазах у зрителей

Автор:
15 августа 2023 08:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   магнитогорск   на глазах у зрителей   опасый трюк   упал   ходули   цирк   
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Несмотря на произошедшее, артисты цирка продолжили представление и унесли пострадавшего с арены.

У мужчины незначительные травмы, спустя некоторое время артист вернется к выступлениям.


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Метки: Видео   магнитогорск   на глазах у зрителей   опасый трюк   упал   ходули   цирк   
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20  комментариев
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128
Роня 2 часа назад
Бл..., мои детские впечатления от магнитогорского цирка это битком забитый зал… Не был в цирке больше сорока лет. Я даже не думал что сейчас там так грустно. Видимо везде так. Как они выживают???
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10k
Клёст 8 минут назад
Ни разу в жизни не был в цирке, не довелось (только армия, только хардкор!)))
Хотел как-нибудь однажды сходить на представление, а теперь ни за какие коврижки!
Для меня смотреть на пустой зрительный зал - самая мучительная мука , наверное. Сердце разрывается от жалости к артистам.
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2k
SmartCat101 16 минут назад
опасная проффесия!
не даром, у них пенсия с 25 лет начинается
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57k
Олег Полчаса назад
обязательно упавшего нужно поднять и потрясти.... Хоть и падение не опасное, но....
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−9
тациан Час назад
пгавославненько
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34k
ACU900 Час назад
Ну что поделать, были случаи и с высоты падали или лёва загрызал.
Вот только не понимаю как сегодня артисты на представлениях зарабатывают? Судя по тому как цирк "битком забит" зрителями , окупаемость и зарплаты у них не очень...
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16k
ss 2 часа назад
Да уж. Заметно, что, по крайней мере в Магнитогорске, цирк спросом не пользуется.
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16k
Patmaz 2 часа назад
Факир был пьян и фокус не удался...
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Terracotka

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