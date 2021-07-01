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Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву

Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 08:05
Метки: авто   видео   выпускница   выпускной   прыжок в реку   студентка   
1018
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В Санкт-Петербурге продолжаются купания в Неве. Выпускница университета не стала прыгать с моста, а просто сбежала по лесенке и окунулась.

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Метки: авто   видео   выпускница   выпускной   прыжок в реку   студентка   
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11  комментариев
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26k
Рекламщик 50 минут назад
Блин, ожидал примерно такого)
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22k
MrGod 12 минут назад
Интернет взорван?
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7k
Позитив 15 минут назад
этот пост должен получить награду за информативность!
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39
Имя Фамилия Полчаса назад
слишком много информации в посте.предлагаю разделить на 2 части.
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3k
KL11 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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996
Victor Час назад
а следующий пост - как она выбиралась на берег (18+)
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Правы были во вчерашнем посте...
Выпускной все больше похож на день ВДВ.
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185
theengine Сибиряк Полчаса назад
Да уж. Никогда такого не было! Я выпустился 23 года назад, у нас человек пять занырнуло. Пусть выпускают дурь таким образом, совершенно безобидным и, в такую погоду, безвредным.
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32k
Опаньки 2 часа назад
это стоит отдельного поста, определенно
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