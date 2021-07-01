Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву

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В Санкт-Петербурге продолжаются купания в Неве. Выпускница университета не стала прыгать с моста, а просто сбежала по лесенке и окунулась.
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