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Сообщество Жизнь в США 1312 постов • 265 подписчиков подписаться
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Как испортить выпускной своей дочери

Как испортить выпускной своей дочери

Автор:
07 июня 2024 09:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   в мире   выпускной   дочь   негр   отец   расизм   
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Отец помешал своей дочери пожать руку чернокожему преподавателю в США.

На лице дочери читается стыд и чувство испорченного праздника, которого она ждала много лет.

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Метки: Видео   в мире   выпускной   дочь   негр   отец   расизм   
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7  комментариев
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11k
Клёст 2 часа назад
А учиться у него не мешал))
И человек никакой, и расист второсортный)
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321
Алексей Хлапов 18 минут назад
Описания толком нет, предыстории тоже. Далее только выдумывать
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−3
Сергей 2 часа назад
Офигенная статья и описание и смысл)
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1k
DuckTales 2 часа назад
Идиот ...
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Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 297 постов (286 в горячем)

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