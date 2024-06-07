Как испортить выпускной своей дочери

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Отец помешал своей дочери пожать руку чернокожему преподавателю в США.
На лице дочери читается стыд и чувство испорченного праздника, которого она ждала много лет.
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И человек никакой, и расист второсортный)
Нормальный человек , привязал бы поганого ниггера к кресту и сжёг в честь выпускного дочки , а тут - детский сад , какой-то...
Пьфу , я негодую.