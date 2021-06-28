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Как избавиться от грызунов без мышеловки и отравы

Как избавиться от грызунов без мышеловки и отравы (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 08:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   ловля мышей. питон   мыши   
734
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Отличный и эффективный способ избавиться от грызунов в доме. Однако, подойдет он только тем, кто не боится змей.

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Метки: видео   животные   змея   ловля мышей. питон   мыши   
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4  комментария
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7k
Ysik Час назад
А последним из дырки должен был вылезти сосед.
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11k
ss 22 минуты назад
"Однако, подойдет он только тем, кто не боится змей."
-
Это не единственное обязательное условие. Второе - у вас должен быть дом из картона или фанеры.
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360
D Men Час назад
вторая серия - как избавиться от змей в стене
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44k
parallax Час назад
Постановка жеж. Крысы явно ручные. Дикие будут вылетать из дырки пулей и уж точно не станут смирно ситеть в ведёрке прикрытом картонкой. Да и не стали бы они лезть через проделанную людьми дыру, ведь до этого они за стену как-то попали, значит есть и другие выходы.
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