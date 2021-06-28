Как избавиться от грызунов без мышеловки и отравы

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Отличный и эффективный способ избавиться от грызунов в доме. Однако, подойдет он только тем, кто не боится змей.
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Метки: видео животные змея ловля мышей. питон мыши
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Это не единственное обязательное условие. Второе - у вас должен быть дом из картона или фанеры.