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"Бегают по потолку, спят на батарее": крысы кошмарят жителей 17-этажки

"Бегают по потолку, спят на батарее": крысы кошмарят жителей 17-этажки

Автор:
15 января 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Люберцах.   животные   крысы   мыши   неудобство   
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Грызунов настолько много, что некоторые из них стали проникать прямо в квартиры, а одна даже с топотом пробежалась по натяжному потолку, помешав сну жильцов.

Крысы попадаются и в подъезде — грызун может удариться о ваши ноги и спокойно убежать по своим делам. Жильцы обращались в местную УК и к застройщику, но результата пока нет.

Источник:

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Метки: Видео   в Люберцах.   животные   крысы   мыши   неудобство   
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5  комментариев
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1k
александр ломовицкий 2 часа назад
контактный зоопарк
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11k
Билли Час назад
Люберцы они такие.....советские могильники отходов дают о себе знать, крысы растут как на дрожжах и чувствуют себя дома, как и те люди, которые с ними там живут))))
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Павел Час назад
Не хера себе, у них за потолком натяжным какие проходы между комнатами и квартирами, что крысы табунами ходят.
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