"Бегают по потолку, спят на батарее": крысы кошмарят жителей 17-этажки

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Грызунов настолько много, что некоторые из них стали проникать прямо в квартиры, а одна даже с топотом пробежалась по натяжному потолку, помешав сну жильцов.
Крысы попадаются и в подъезде — грызун может удариться о ваши ноги и спокойно убежать по своим делам. Жильцы обращались в местную УК и к застройщику, но результата пока нет.
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Метки: Видео в Люберцах. животные крысы мыши неудобство
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