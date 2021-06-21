Котята отправились вплавь по реке, чтобы догнать хозяйку на лодке

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Пользователь TikTok под ником cukanvaelena опубликовала видео, на котором котята пытаются догнать её. Девушка не желала бросать животных, а всего лишь хотела покататься на лодке.
Маленькие сорванцы не захотели надолго оставаться без хозяйки. Они прыгнули в воду и попытались её догнать.
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