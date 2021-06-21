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Котята отправились вплавь по реке, чтобы догнать хозяйку на лодке

Котята отправились вплавь по реке, чтобы догнать хозяйку на лодке (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 11:09
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   котята   лодка   милота   прикол   
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Пользователь TikTok под ником cukanvaelena опубликовала видео, на котором котята пытаются догнать её. Девушка не желала бросать животных, а всего лишь хотела покататься на лодке.

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Метки: в мире   видео   животные   котята   лодка   милота   прикол   
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241
Юрий Час назад
Наташа, вернись!
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27k
Slonyash 13 минут назад
Испугались малыши!
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2k
OLDer Полчаса назад
а глаза полные ужаса )))))
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4k
tamin 2 часа назад
У меня овчарка так делала, когда на катере папа уезжал. Плыли, бегала вдоль берега. Пришлось потом на цепь привязывать.
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Mr.Adamson

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