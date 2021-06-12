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+18 Камера видеонаблюдения Запечатлела Перестрелку в Полиции

+18 Камера видеонаблюдения Запечатлела Перестрелку в Полиции (1 видео)

Автор:
12 июня 2021 15:17
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: криминал   полиция   сша   

После того, как пассажир открыл огонь по офицеру из Сан-Антонио, раненый полицейский применил оружие.

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Сан — Антонио, Техас. Департамент полиции Сан-Антонио опубликовал кадры с камеры наблюдения за стрельбой в 2300 квартале Пинн-роуд 16 апреля 2021 года, в результате которой погибли двое подозреваемых и был ранен полицейский. Стрельба произошла около 11:27 утра, когда офицер Тайлер Соваж, пятилетний ветеран, совершил наезд на посетителей на синем пикапе. На видео видно, как Соваж подходит к грузовику, в котором находились двое мужчин и женщина, и приказывает водителю перестать рыться в своих карманах. Затем водителя попросили выключить машину и положить ключ в такое место, чтобы его могла видеть полиция. Соваж попросил у водителя удостоверение личности и через несколько мгновений велел ему выйти из грузовика, сказав, что чувствует запах марихуаны.

Водитель признался офицеру, что раньше курил марихуану и что это был просто запах, что у него ее не было. Он сказал офицеру на видео, что он был “...Просто быть честным с вами”. На видео сотрудник полиции сказал, что слышно, как пассажир на переднем сиденье просит у пассажира на заднем сиденье пистолет. Затем офицер открывает водительскую дверь, и всего за несколько секунд подозреваемые производят несколько выстрелов. Соваж был ранен выстрелом в руку, которая, как видно на видео, была покрыта кровью, и он отступил к своей машине. Его полицейская рация также пострадала при перестрелке. Офицер выронил свое оружие на видео после того, как в него выстрелили, но он смог забрать его, прежде чем укрыться за своим полицейским автомобилем.

На видео полиция заявила, что подозреваемые прекратили огонь, поскольку Соваж продолжал стрелять, когда увидел движение внутри автомобиля и “боялся, что подозреваемые снова выстрелят в него.” Двое мужчин в грузовике были объявлены мертвыми на месте происшествия. Соваж был доставлен в больницу для лечения руки. Третий пассажир, женщина, была ранена в туловище и также доставлена в больницу. По данным полиции, женщина выжила после полученных травм, и ей до сих пор не предъявлено обвинение. Двое мужчин, которые были объявлены мертвыми на месте происшествия, были опознаны как Алекс Гарсия, 25 лет, и Сэмми Барбоса, 33 года

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Метки: криминал   полиция   сша   
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617
Alex 3 часа назад
нехило так отреагировал коп-как только в него стали стрелять, успел выхватить свой пистолет ,приготовить к стрельбе, навести на цель и открыть огонь на поражение-и все это практически молниеносно
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63
ton 52 минуты назад
Зачитал исходник (не ютуб)
Все потому, что он белый
Обратная дискриминация начинает пугать
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113
sundowner Час назад
Коп молодец, достойная подготовка. Особенно учитывая то, что его ранили.
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65k
Каракули Час назад
Если сразу не подчиняются и не выходят с поднятыми руками значит все очень плохо - yбeгай в безопасное место и начинай стрелять.. Сначало по колесам а дальше по обстоятельствам.. Главное не стой под огнем.
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1k
sedoisever 2 часа назад
Bodycam, это как бы не совсем "камера видеонаблюдения".
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5k
Ya 2 часа назад
В ролике слышны крики- козлы, козлы-это про автора поста. Интересно, а как диаспора прореагировала?
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716
Hunde Beißer2 2 часа назад
Текст переведен с английского на китайский,а с китайского на русский?
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Класс, 2- х наглухо! Когда же наши мусора будут так же разбираться со всевозможными кавказойдными ( и не только) землячествами!
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Вот это реакция у полисмена. Браво
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27k
Антон 2 часа назад
Метко стреляет коп, молодец.
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