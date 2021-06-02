FISHKINET
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото) Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен... 35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы уникальны 35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы... Поход на рыбалку чуть не закончился трагедией Поход на рыбалку чуть не закончился трагедией 10 самых дорогих киносцен в истории 10 самых дорогих киносцен в истории Мифология «по-взрослому» Мифология «по-взрослому» Не стоило грубить полицейскому Не стоило грубить полицейскому Послание племени навахо Послание племени навахо 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя Сработала на опережение: женщина защитила своих собак от медведя 30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах 30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах Made in USSR Made in USSR Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки" Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки" «Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали эмоциональное видео «Чуть не сдохли»: пожарные спаслись от огня в реке и записали... 22 удивительные, но реальные вещи, которые не каждому суждено увидеть в жизни 22 удивительные, но реальные вещи, которые не каждому суждено... Русский воин Русский воин Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме? Что ты сможешь купить на 1000 рублей в Древнем Риме? Свежие кубики Свежие кубики Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты... Несерьезная философия, которая серьезно работает Несерьезная философия, которая серьезно работает
Главная > Видео 
Камера в норвежской тюрьме, напоминающая гостиничный номер

Камера в норвежской тюрьме, напоминающая гостиничный номер (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 09:26
Метки: видео   интересно   камера   норвегия   тюрьма   
1190
1
1
Многие из вас наверняка слышали о райских условиях содержания в тюрьмах Норвегии. Норвежская исправительная служба Kriminalomsorgen опубликовала в сети короткое видео, посвящённое описанию камеры в одной из тюрем. Внешний вид камеры далёк от того, что ожидаешь увидеть и больше напоминает бюджетный гостиничный номер.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   интересно   камера   норвегия   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Serg2001 Час назад
Интересно в Крыму в сезон сколько такая комната будет стоить?... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
13k
seller-k 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бомбардир 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
Наташа Гадова 13 минут назад
Мечта интроверта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 18 минут назад
Вах, какой курорт! Это намого лучше, чем наш кишлак в горах Афганистана. Норвегия, мы тебя любим!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности Час назад
Неплохой номер и горничная ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Шурман Объект реальности Полчаса назад
Номера видать забронированы :) что бы такое сделать в Норвегии что бы тебя посадили ?:) сколько раз был даже на ум не хрена не приходит как без лицензии выйти на лосося :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost Час назад
норвежская вертухай-бьюти-блогерша выставляет себя на фоне тюремной камеры.
если бы в бикини, или тверканула хотя бы - ещё туда-сюда, а так... очередная тп с эксгибиоционистскими наклонностями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Шурман Час назад
Хорошая охранница :) короче пакую вещи и в Норвегию :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa 2 часа назад
Ограничение свободы это уже достаточное наказание. А ставить людей в скотские условия - получишь скотов на выходе. Криминальный вопрос решается не жестокостью наказания, а его неотвратимостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
Пипец. Такую бы женщину в наших зонах на руках носили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 2 часа назад
Не думаю, что это камеры для рядовых зеков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео) "Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео) Суровая норвежская швартовка Суровая норвежская швартовка Дайвер чуть не угодил в пасть к киту Дайвер чуть не угодил в пасть к киту Орел взлетел вместе с тушкой лисы Орел взлетел вместе с тушкой лисы Отличный зум Отличный зум Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

932668



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гифки
0
8
Гифки
Вьетнамская война глазами победителей
6
63
Вьетнамская война глазами победителей
﻿
Набирающие популярность
Почему все женское дороже мужского?
0
25
Почему все женское дороже мужского?
Охота 300 человек на мужчину с Винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом
0
11
Охота 300 человек на мужчину с Винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#прикол#война#приколы#спорт#криминал#сша
#Юмор#факты#картинки#люди#фильм#дети#сатира#природа#новости#красота
#история#Россия#подборка#фотографии#СССР#животные#прикольные#забавно#позитив#инцидент

На что жалуетесь?

Вернуться