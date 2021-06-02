Камера в норвежской тюрьме, напоминающая гостиничный номер

«Привет. Меня зовут Мари и я покажу вам камеру в тюрьме. Выглядит замечательно, но:



• Вы лишаетесь самостоятельности (решать что-то самому)

• Вы закрыты в камере

• Вы лишаетесь смартфонов и компьютеров

• Вам дается всего 20 минут в неделю на звонки (с прослушкой).

• Ощущение несвободы

• Никакого интернета

• Одно часовое посещение в неделю

• Теряете общение с семьей и друзьями