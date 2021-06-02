Камера в норвежской тюрьме, напоминающая гостиничный номер

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Многие из вас наверняка слышали о райских условиях содержания в тюрьмах Норвегии. Норвежская исправительная служба Kriminalomsorgen опубликовала в сети короткое видео, посвящённое описанию камеры в одной из тюрем. Внешний вид камеры далёк от того, что ожидаешь увидеть и больше напоминает бюджетный гостиничный номер.
Примерный перевод:
«Привет. Меня зовут Мари и я покажу вам камеру в тюрьме. Выглядит замечательно, но:
• Вы лишаетесь самостоятельности (решать что-то самому)
• Вы закрыты в камере
• Вы лишаетесь смартфонов и компьютеров
• Вам дается всего 20 минут в неделю на звонки (с прослушкой).
• Ощущение несвободы
• Никакого интернета
• Одно часовое посещение в неделю
• Теряете общение с семьей и друзьями
• Вы лишаетесь самостоятельности (решать что-то самому)
• Вы закрыты в камере
• Вы лишаетесь смартфонов и компьютеров
• Вам дается всего 20 минут в неделю на звонки (с прослушкой).
• Ощущение несвободы
• Никакого интернета
• Одно часовое посещение в неделю
• Теряете общение с семьей и друзьями
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если бы в бикини, или тверканула хотя бы - ещё туда-сюда, а так... очередная тп с эксгибиоционистскими наклонностями.