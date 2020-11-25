Борьба с мухами выходит на новый уровень

Работник офиса продемонстрировал свою меткость во время борьбы с мухами в офисе. Теперь главное не показывать это видео начальству.
Лучше даже не думать о количестве рабочего времени, которое герой видео потратил на тренировки.
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