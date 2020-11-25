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Борьба с мухами выходит на новый уровень

Борьба с мухами выходит на новый уровень (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: видео   меткость   муха   навык   офис   талант   
534
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Работник офиса продемонстрировал свою меткость во время борьбы с мухами в офисе. Теперь главное не показывать это видео начальству.

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Метки: видео   меткость   муха   навык   офис   талант   
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5  комментариев
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544
Алексей 4 минуты назад
походу они там все говно, вот и мух много...
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11k
Сергей 15 минут назад
Борьба с мухами выходит на новый уровеньПосмотреть
Борьба с мухами выходит на новый уровень
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11k
Сергей 18 минут назад
Борьба с мухами выходит на новый уровень
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40
S__V 21 минуту назад
Надеюсь, это не лаборатория по изучению вирусов в Ухане?
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507
neo 53 минуты назад
Всё ждал когда муха кому-нибудь на лоб сядет...
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