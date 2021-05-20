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"Положи нож, дед": в Севастополе агрессивный мужчина попытался напасть на сотрудников МЧС

"Положи нож, дед": в Севастополе агрессивный мужчина попытался напасть на сотрудников МЧС (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 09:08
Сообщество : Криминал
Метки: Севастополь   видео   криминал   мчс   нападение   нож   пожарные   
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57-летний мужчина решил напасть с ножом на сотрудников пожарной части в Севастополе. Агрессор с многочисленными наградами на пиджаке был настроен весьма решительно и утихомирить его смогли только полицейские. Мотивы нападения пока неизвестны.

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Метки: Севастополь   видео   криминал   мчс   нападение   нож   пожарные   
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9  комментариев
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14k
Мария Коненкова 50 минут назад
Сразу видно, не в Америке. Гуманисты. Оружие даже не доставали.
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14k
ВОВЧЕГ Полминуты назад
Баллончик мент не в то место убрал!
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1k
Алексей 5 минут назад
Нож держит на редкость крепко. Дубинками не выбили.
Так и не понял суть претензий старца. Кажется им руководил внешний разум.
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558
X Æ A-12 8 минут назад
Из севастопольского форума. Дед живёт рядом, крымский татарин, афганец, был контужен. Бывает кофем угощает, а бывает с ножом фестивалит по пьяной лавочке. Снято было 18 мая, видимо выпил, так как траур у них.
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2k
Mellivora 15 минут назад
В Америке радиально решают,пиф-паф и поехал на кладбище.
А у нас теперь лечение за счет налогоплательщиков и в перспективе выпуск в общество.
А там новое обострение и возможные жертвы.
И снова посадка уже на долгий срок на гос.обеспечение.
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129
detective 19 минут назад
пристрелили бы старого мудака, хер его знает что от него ожидать, кого нибудь в толпе пырнет и ищи его
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3k
Том Сойер Час назад
Белка, не?
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