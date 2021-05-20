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57-летний мужчина решил напасть с ножом на сотрудников пожарной части в Севастополе. Агрессор с многочисленными наградами на пиджаке был настроен весьма решительно и утихомирить его смогли только полицейские. Мотивы нападения пока неизвестны.
На уговоры бросить на землю нож мужчина не отреагировал и полицейским пришлось применить спецсредства.
К счастью, от ножа агрессора никто не пострадал. После задержания мужчина был передан в руки психиатров.
К счастью, от ножа агрессора никто не пострадал. После задержания мужчина был передан в руки психиатров.
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Так и не понял суть претензий старца. Кажется им руководил внешний разум.
А у нас теперь лечение за счет налогоплательщиков и в перспективе выпуск в общество.
А там новое обострение и возможные жертвы.
И снова посадка уже на долгий срок на гос.обеспечение.