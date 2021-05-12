Геймер превратил сцену из игры в жанре хоррор в комедию

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Пользователь Youtube под псевдонимом Shirrako опубликовал забавное видео из недавно вышедшей игры Resident Evil: Village. Во время прохождения игрок встретил грозного босса - кровожадную хозяйку замка вампиршу Альсину Димитреску и реализовал свою тайную фантазию.
Отличительной чертой этой бледной аристократки является ее огромный рост из-за мутации и способность превращать ногти в большие острые лезвия. В одном из интервью разработчики игры заявили, что рост вампирши составляет 290 см.
Жил без страха и умер без страха
Автор заменил скин ножа на мухобойку и напряженный момент побега от босса стал напоминать сцену из пошлой молодежной комедии.
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