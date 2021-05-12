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Геймер превратил сцену из игры в жанре хоррор в комедию

Геймер превратил сцену из игры в жанре хоррор в комедию (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 13:18
Сообщество : Игромир
Метки: Resident Evil: Village   resident evil   Юмор   видео   мухобойка   прикол   
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Пользователь Youtube под псевдонимом Shirrako опубликовал забавное видео из недавно вышедшей игры Resident Evil: Village. Во время прохождения игрок встретил грозного босса - кровожадную хозяйку замка вампиршу Альсину Димитреску и реализовал свою тайную фантазию.

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Метки: Resident Evil: Village   resident evil   Юмор   видео   мухобойка   прикол   
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10k
Николай 2 часа назад
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Фантом Полчаса назад
Да, она даже не почувствовала
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5k
insaider Час назад
Мощный тыл!
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