Когда выходишь с аллергиком на прогулку в парк

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В сети набирает популярность видео с рыжим котом, который расчихался во время прогулки среди деревьев. Животное очень напоминает человека с сезонной аллергией, которому не повезло оказаться в парке во время цветения деревьев.
Будь здоров, котик!
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