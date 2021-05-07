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Сообщество Без кота и жизнь не та 880 постов • 380 подписчиков подписаться
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Когда выходишь с аллергиком на прогулку в парк

Когда выходишь с аллергиком на прогулку в парк (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   аллергия   видео   животные   кот   чихание   
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В сети набирает популярность видео с рыжим котом, который расчихался во время прогулки среди деревьев. Животное очень напоминает человека с сезонной аллергией, которому не повезло оказаться в парке во время цветения деревьев.

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Метки: Реакция   аллергия   видео   животные   кот   чихание   
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13k
Сергей Полчаса назад
Может мошку вдохнул))))
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7k
Maddy8 20 минут назад
что она говорит?
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Mr.Adamson

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