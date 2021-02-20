Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота

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Коты не любят, когда кто-то вторгается в их личное пространство, однако сами при этом часто нарушают чужие границы. Матёрый пушистый боец увидел наблюдавшего за ним домашнего кота и захотел разобраться с конкурентом.
Взгляд убийцы! С таким котом не забалуешь.
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