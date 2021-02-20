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Сообщество Без кота и жизнь не та 818 постов • 364 подписчика подписаться
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Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота

Пушистый дворовый авторитет испепеляет взглядом домашнего кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   взгляд   видео   животные   кот   прикол   
686
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Коты не любят, когда кто-то вторгается в их личное пространство, однако сами при этом часто нарушают чужие границы. Матёрый пушистый боец увидел наблюдавшего за ним домашнего кота и захотел разобраться с конкурентом.

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Метки: Реакция   взгляд   видео   животные   кот   прикол   
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5  комментариев
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9k
Rihovich Час назад
Что-то даже я под таким взглядом как-то неуютно себя почувствовал!
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LoginNaFishkah 44 минуты назад
Если б не хозяйка, влез бы и порвал
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10k
ЕвгенийДончак 44 минуты назад
Мне показалось, или кот быканул?
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2k
Frank Borman Час назад
- Ты с какого района, пацанчик? Хвост оторву!
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26k
Антон Час назад
Какая бандитская морда.
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