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Опасные "качки" на дорогах в Геленджике

Опасные "качки" на дорогах в Геленджике

Автор:
25 августа 2022 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Синдром широкой спины   Юмор   видео   геленджик   качок   прикол   
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В Геленджике автолюбитель запечатлел двух мужчин с синдромом широкой спины. Суровые "качки" шли по важным делам и своим видом внушали страх прохожим и автомобилистам. С такими типами лучше не связываться!
Как выглядят со стороны некоторые люди после первого дня в тренажёрном зале.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Синдром широкой спины   Юмор   видео   геленджик   качок   прикол   
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15  комментариев
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21k
The Dude 40 минут назад
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 минуты назад
Что вы понимаете?
Это студенты театрального училища репетируют этюд с воображаемым предметом "Переноска двух арбузов".
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8k
azuver 6 минут назад
Пасаны после первой тренировки, из качалки домой идут.
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58k
Александр 12 минут назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 17 минут назад
Накрутили себе, головы
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6k
semsi 18 минут назад
Сгорели... За сметаной идут...
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930
Чёрный Кися 18 минут назад
а ведь страшно-же
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6k
Sanar 24 минуты назад
Вот же автор, не подсказал пацанам что они арбузы которые несли проепали))))
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Trenzel2003 24 минуты назад
Когда на солнце обгоришь, не так раскорячешся!
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16k
Вася 47 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Подмышки проветривают
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−9
Thomsen Час назад
Да видно, что прикалываются чуваки)
Ну, или ребята узнали, что новость про гей-парад в Геленджике оказалась шуткой сетевых пранкеров. Но выйти из образа брутальных натуралов уже не могут))
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1k
Hornet Час назад
Перегорели.
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−65
Киргуда Час назад
Мож у них подмышки запрели?
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26k
Киры4 Час назад
Грешно смеяться над больными.
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