Опасные "качки" на дорогах в Геленджике

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В Геленджике автолюбитель запечатлел двух мужчин с синдромом широкой спины. Суровые "качки" шли по важным делам и своим видом внушали страх прохожим и автомобилистам. С такими типами лучше не связываться!
Как выглядят со стороны некоторые люди после первого дня в тренажёрном зале.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это студенты театрального училища репетируют этюд с воображаемым предметом "Переноска двух арбузов".
Ну, или ребята узнали, что новость про гей-парад в Геленджике оказалась шуткой сетевых пранкеров. Но выйти из образа брутальных натуралов уже не могут))