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Дети гор и автомат Калашникова

Дети гор и автомат Калашникова (1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 14:18
Метки: гор   дети   прикол   

Дагестанский биатлонист не разу не сумевший попасть в мишень зарезал ее кинжалом!

Нанук Паналык

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Вчера в одном из городов Северного Кавказа состоялась разборка со стрельбой двух групп молодежи.
Типовая ситуация, но примечателен конец перестрелки, где один из участников, от отчаяния КИДАЕТ в своих оппонентов автомат Калашникова.

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Метки: гор   дети   прикол   
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
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4k
iovan2011 11 минут назад
Он думал, что калаш, как копье работает...
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2k
Frank Borman 16 минут назад
Раньше они орудовали кинжалами и ездили на ишаках, а сейчас калашами и ездят на мерседесах. Прогресс, однако.
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214
Евгений М 17 минут назад
тупые обезьяны
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14k
Alex Час назад
Дети гор и автомат КалашниковаПосмотреть
Дети гор и автомат Калашникова
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7k
Ntvl Час назад
воины гор, б.л.я.т.ь , им бы только ослов и коз е.б.а.т.ь. на большее они не способны.
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1k
Odynokiy_dyx 2 часа назад
У нас в Пятигорске это было, ранили 1 женщину прохожую. Друг в друга не попали - Инстаграм Пятигорска изобилует постами, пора кого то снова в Казахстан высылать....
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Pashuta Odynokiy_dyx Час назад
Не-не, такие отмороженные нам тут н.а.х не нужны. Себе оставьте, родненьких....
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61k
Доктор Джонс Odynokiy_dyx Час назад
Не нужны они в Казахстане, отправляйте в ненаселенные места Колымского края...
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36k
Вепс 2 часа назад
Мужик который ходит около ларька со стальными нервами.
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WadDad Вепс 2 часа назад
Привыкший.
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17k
生气Robot Вепс Час назад
да он подошел к ларьку, смотрит закрыт, вот и ушел обратно))
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Kucher 2 часа назад
А чего не пистолет то? Его ж удобней кидать, чем автомат.
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4k
yahaomsk Kucher Час назад
наверно в пистолете патронов не было
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<Типовая ситуация, но примечателен конец перестрелки, где один из участников, от отчаяния КИДАЕТ в своих оппонентов автомат Калашникова.>>
Это типовая ситуация для мартышек с гор в странах третьего мира, а не для современного, правового государства где люди живут.
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Бу 2 часа назад
Реальные обезьяны
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AGM 2 часа назад
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