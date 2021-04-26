Дети гор и автомат Калашникова

Дагестанский биатлонист не разу не сумевший попасть в мишень зарезал ее кинжалом!
Дагестанский биатлонист не разу не сумевший попасть в мишень зарезал ее кинжалом!
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Вчера в одном из городов Северного Кавказа состоялась разборка со стрельбой двух групп молодежи.
Типовая ситуация, но примечателен конец перестрелки, где один из участников, от отчаяния КИДАЕТ в своих оппонентов автомат Калашникова.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
Это типовая ситуация для мартышек с гор в странах третьего мира, а не для современного, правового государства где люди живут.