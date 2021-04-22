Известную сцену из «Мстителей» перенесли на 1 400 бумажных листов

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Художник под псевдонимом dP Art Drawing создал флипбук, состоящий из большого количества рисунков. С его помощью автор воссоздал известную сцену из супергеройского фильма «Мстители: Финал, в которой Тони Старк крадет камни Бесконечности у Таноса.
Для карандашной анимации схватки художник сделал 1400 иллюстраций и потратил 736 часов. В некоторые дни он рисовал по 10 часов.
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