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Известную сцену из «Мстителей» перенесли на 1 400 бумажных листов

Известную сцену из «Мстителей» перенесли на 1 400 бумажных листов (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 08:57
Сообщество : Кино
Метки: видео   железный человек   интересно   мстители   танос   флипбук   
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Художник под псевдонимом dP Art Drawing создал флипбук, состоящий из большого количества рисунков. С его помощью автор воссоздал известную сцену из супергеройского фильма «Мстители: Финал, в которой Тони Старк крадет камни Бесконечности у Таноса.

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Метки: видео   железный человек   интересно   мстители   танос   флипбук   
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6  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вы хоть предупреждайте, про каких мстителей вы пишите.
Из заголовка у меня сразу в голове картинка - кони, поезд на горящем мосту и мёртвые с косами вдоль дорог

А американские комиксы - это злобный детский сад.
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7k
Cornho 2 часа назад
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539
Nik-kolla 2 часа назад
Главный вопрос - [мат]?!
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539
Nik-kolla 2 часа назад
Ну вы поняли
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Пробовал посмотреть этих Мстителей.Ничо не понял.
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★Lucifer★ Иван Акимов 2 часа назад
Они сами ничего не понимали...
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