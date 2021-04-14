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Как любительницы косплея закрепляют платье на груди

Как любительницы косплея закрепляют платье на груди (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 10:31
Метки: Девушка   видео   интересно   косплеер   косплей   хитрости   
1832
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1
Одна из самых ярких представителей косплей-индустрии Ирина Пирожникова (Irina Meier) показала, как она решает проблему платьев с большим декольте. Девушка готовилась к перевоплощению в героиню игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Трисс Меригольд.

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Метки: Девушка   видео   интересно   косплеер   косплей   хитрости   
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28  комментариев
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9k
Александр Час назад
Придумали проблему, ну вывалилась бы одна или две сиськи из декольте, ничего страшного не было бы.
Заправила и порядок.
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9k
Александр Едондер пуп Час назад
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10k
Джон Уик 10 минут назад
Классные родинки на сиськах.
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−5
Voyager2K 14 минут назад
а чашечки на буфера она на ПВА клеит ?
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1k
viktor_benc 16 минут назад
А я думал-как в Бразилии)
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485
Шурман Полчаса назад
Самый лучший костплей от нашей девушки .
Ссылка www.youtube.com
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21k
SerGProS 42 минуты назад
Английской булавкой через сосок и нормуль
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12k
Serg2001 Час назад
Как одевает понятно. Снимает то как?!
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584
Оксид Бетона Час назад
Ужимки дурацкие, а девочка зачетная!
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331
Vlad Час назад
два раза посмотрел... блин, второй раз тоже не показала.
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3k
newegg Час назад
Эх, мужики, дурят нашего брата, ну просто в наглую дурят.
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1k
Тритий Час назад
У Ирины правильно подобраны импланты !!! Очень красиво !!!
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8k
Вася Час назад
очередная тиктокерша долбоиоб.нутая
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27k
Snork Snorkoff Вася Час назад
Ну хоть симпотная
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−84
Вован Час назад
как говорит мой знакомый, пойду протру фары
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2k
Nyash 2 часа назад
девочка красивая но тема сисек не раскрыта
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8k
Фантом Nyash 2 часа назад
ну ну
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128
Sandmann Фантом Час назад
Видимо гонорар не тот, а по заученным "гримаскам" похоже, была готова и на большее!
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485
Шурман 2 часа назад
Я бы вдул :)
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8k
Фантом Шурман 2 часа назад
кобелина ты такая
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1k
★Lucifer★ Шурман Час назад
У тебя насос хоть вырос?
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1k
Тритий Фантом Час назад
А для кого ещё такие посты .... только для нас ))))
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485
Шурман Фантом 38 минут назад
А что делать ) тело молодое и сиськи свои :)
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485
Шурман ★Lucifer★ 38 минут назад
Жена говорит что перерос :) а в целом я бы ей вдул :)
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