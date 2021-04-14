Как любительницы косплея закрепляют платье на груди

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Одна из самых ярких представителей косплей-индустрии Ирина Пирожникова (Irina Meier) показала, как она решает проблему платьев с большим декольте. Девушка готовилась к перевоплощению в героиню игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Трисс Меригольд.
Почти что старый добрый метод "на честном слове".
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