Музыканты устроили сюрприз дирижеру

Члены оркестра и хора решили необычным образом поздравить дирижера с его 75-летием. Именинника зарядили энергией на год вперед!
"Отхэпибездили" как следует! Видео необходимо смотреть со звуком.
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Метки: видео день рождения дирижер музыканты позитив
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