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Музыканты устроили сюрприз дирижеру

Музыканты устроили сюрприз дирижеру (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: видео   день рождения   дирижер   музыканты   позитив   
1551
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Члены оркестра и хора решили необычным образом поздравить дирижера с его 75-летием. Именинника зарядили энергией на год вперед!

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Метки: видео   день рождения   дирижер   музыканты   позитив   
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8  комментариев
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
видать, хороший руководитель
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Георгий 2 минуты назад
Однозначно МОЛОДЦЫ!!!
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Атеист 2 минуты назад
Ну точно сюрприз) Молодчики!
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12k
Роман Час назад
Музыканты устроили сюрприз дирижеруПосмотреть
Музыканты устроили сюрприз дирижеру
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1k
Шпиц Час назад
Такой подарок возможен толь тем, кто сумел, ни смотря ни на что, остаться ЧЕЛОВЕКОМ!!!
Мои овации!
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472k
АРОН 2 часа назад
Человечество ещё не безнадёжно.
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777
Лучший Друг 2 часа назад
Музыканты устроили стриптиз дирижеру
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60k
Доктор Джонс Лучший Друг 40 минут назад
И тут ты, хохлодырый, сумел насрать...
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