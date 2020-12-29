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Хитрый способ распутать шнур

Хитрый способ распутать шнур (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 08:58
Метки: видео   интересно   прикол   совет   фокус   хитрости   шнур   
1154
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Мужчина показал, как распутать, казалось бы, нераспутываемый шнур. Даже немного жаль, что этот фокус срабатывает только для определенного варианта узла.

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Метки: видео   интересно   прикол   совет   фокус   хитрости   шнур   
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1k
Sam22 48 минут назад
У-у-у-у шайтан!
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10k
net Полчаса назад
Чтобы так "случайно" запутать шнур надо сначала этот фокус задом наперёд провернуть.
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Вячеслав Сериков 38 минут назад
Мозговзрыв!!!)))
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