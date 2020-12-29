Хитрый способ распутать шнур

Мужчина показал, как распутать, казалось бы, нераспутываемый шнур. Даже немного жаль, что этот фокус срабатывает только для определенного варианта узла.
Вредный совет: находясь в гостях проделать манипуляции в обратной последовательности, а потом наблюдать за реакцией владельца шнура.
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