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Забавная реклама женских прокладок

Забавная реклама женских прокладок

Автор:
12 апреля 2024 07:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Прикол   Юмор   азиаты   прокладки   реклама   
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В Китае сняли оригинальную рекламу прокладок. По сюжету за любительницей активного отдыха увязывается акула. Однако скоро девушка узнаёт, что ей не стоит переживать.

Рыбку жалко...

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Метки: Видео   Китай   Прикол   Юмор   азиаты   прокладки   реклама   
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7  комментариев
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30k
Aqueronte 37 минут назад
А акула то куда пропала в итоге?
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Остап_Бендер_Задунайский 22 секунды назад
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Остап_Бендер_Задунайский 47 секунд назад
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6k
jfk 4 минуты назад
Люблю азиатские рекламы, это отдельный вид искусства
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11k
MakDag Час назад
У нас, как дождь, постоянно огромная лужа у подъезда, не проехать не пройти. Вижу здесь решение проблемы.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3215 постов (3150 в горячем)

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