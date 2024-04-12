Забавная реклама женских прокладок

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В Китае сняли оригинальную рекламу прокладок. По сюжету за любительницей активного отдыха увязывается акула. Однако скоро девушка узнаёт, что ей не стоит переживать.
Рыбку жалко...
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