FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9725 постов • 1195 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Бобренок не хочет отдыхать, бобренок желает плавать и веселиться!

Бобренок не хочет отдыхать, бобренок желает плавать и веселиться! (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 10:04
Сообщество : Животные
Метки: биопарк   бобер   бобренок   бобры   видео   детеныш   животные   зоопарк   
250
1
1
Родители бобренка решили, что детенышу пора отдыхать, однако ему очень хотелось поплавать. Малыш использовал удачные моменты и раз за разом сбегал из бобровой хатки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: биопарк   бобер   бобренок   бобры   видео   детеныш   животные   зоопарк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
702
Falco Peregrinus Полчаса назад
Мимиметр зашкалил

Как в детстве: "Вылезай, уже губы синие!" И начинаешь упорно делать вид, что не слышишь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Час назад
Обидели маленького. Надулся-то как.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Драка бобра и медведя попала на видео Драка бобра и медведя попала на видео Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра Спасение бобра, упавшего в дачный колодец в Подмосковье Спасение бобра, упавшего в дачный колодец в Подмосковье Запасливый бобер тащит морковь для своего семейства Запасливый бобер тащит морковь для своего семейства Пособник незаконных строителей плотин, наконец, найден Пособник незаконных строителей плотин, наконец, найден
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

614370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
0
125
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
52
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
1
46
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
Девушка показала, как легко отмыть грязную сковородку
0
59
Девушка показала, как легко отмыть грязную сковородку
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
21

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#прикол#СССР#полиция#люди#прикольные#картинки#Россия
#Юмор#факты#дтп#приколы#в мире#аварии#сша#собака#автомир#дети
#интересно#история#кино#подборка#авто аварии#девушки#шоу бизнес#автомобили#познавательно#китай

На что жалуетесь?

Вернуться