Бобренок не хочет отдыхать, бобренок желает плавать и веселиться!

Родители бобренка решили, что детенышу пора отдыхать, однако ему очень хотелось поплавать. Малыш использовал удачные моменты и раз за разом сбегал из бобровой хатки.
Курьезная сцена из жизни бобрового семейства была запечатлена несколько лет назад в японском биопарке Нагасаки.
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