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Листопад: падение профилированных листов с крыши в Комсомольске-на-Амуре

Листопад: падение профилированных листов с крыши в Комсомольске-на-Амуре (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   комсомольск-на-амуре   листопад   падение   происшествие   профлист   
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Несколько десятков металлических листов с грохотом слетели с крыши многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре и начали падать на припаркованные возле дома автомобили.

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Метки: видео   комсомольск-на-амуре   листопад   падение   происшествие   профлист   
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1  комментарий
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Влад 37 минут назад
Машину он отогнал, круто. Конечно машину жалко, но жизнь то дороже, разрубит ведь пополам.
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Mr.Adamson

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