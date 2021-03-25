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Несколько десятков металлических листов с грохотом слетели с крыши многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре и начали падать на припаркованные возле дома автомобили.
Оказалось, что коммунальщики планировали обшить металлическим профлистом торец дома. Они придавили пачку листов и утеплителя бетонной плитой и оставили на крыше, но ветер сорвал их планы.
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
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