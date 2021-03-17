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Медляк из 80-х!

Медляк из 80-х! (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 13:44
Метки: а вам слабо   привет из 80-х   прикол   
2246
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Наткнулся на картинку...Для тех кому за пятьдесят!
Кто не узнал шедевр - ответ ниже.
Но не торопитесь смотреть. Получайте наслаждение от рукописной версии!

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Метки: а вам слабо   привет из 80-х   прикол   
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12k
Serg2001 6 часов назад
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285
Ибрагим Прутков 12 минут назад
Даже мой батя пел "Йеседей ал матаблсисовауэй". Хотя у него был в школе анлийский. Мож прогуливал
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80
Сергей Буланов 17 минут назад
Красава!!!с этого альбома начался мой хеви метал!а это НАВСЕГДА!!!
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16k
Ал Полчаса назад
По цыгански бле...
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1k
Slesarkip Час назад
Мы на танцах просили "Поставь медляк Акцептуры, ну тот, про паравоз"
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2k
Enotko Ytko 4 часа назад
из последнего
Ссылка www.youtube.com
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5k
Bjornsson 5 часов назад
Слушал песню и читал "текст", теперь не знаю как снова услышать нормальные слова.....
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60k
Доктор Джонс 6 часов назад
Боян, конечно... Но уже классический...
Ссылка www.youtube.com
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258k
Booharik 6 часов назад
Начало.
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285
Ибрагим Прутков Booharik 17 минут назад
Ну тут хоть похоже. Это не как недавний мем про Амачкавооооо (Шоу маст гоу он)
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258k
Booharik Ибрагим Прутков Минуту назад
Жену раздражало, когда я начинал петь: "Йестердей, ол май траблс симс со фарувей". У неё иняз высшее, и моё пение с ярчайшевыраженным русским акцентом её "убивало", и её мягкое: "Ну хватит уже" превращалось в: "ХВА-А-АТИ-И-И-ИТ!".
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46k
Albert GER 6 часов назад
Когда поёт - английский.
Когда читаешь - цыганский.
В припеве "ай-нанэ-нанэ-нанэ ай доунт-нэнанэ" не хватает.
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20k
SerGProS 6 часов назад
Жаба коровья
Ссылка www.youtube.com
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13k
Пумба SerGProS 4 часа назад
Опередил, шельма!
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4k
ваня панкин 6 часов назад

Медляк из 80-х!Посмотреть
Медляк из 80-х!
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150k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
У твоей Любови, так же текст был написан 100%)

Ссылка youtu.be
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53k
pynh 6 часов назад
Ай дoунт нoу юр нат зеэр.
Ай гив ю май лав, бат ю джаст дoунт кер.
Уаз ай райт, уаз ай рон.
Гив ми э сайн.

Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.

Ай дoунт нoу, уат кэн ай ду?
Уат кэн ай сей итс ап ту ю.
Ай нoу юэр райт, джаст ми энд ю.
Ай кэнт гoу ан.

Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.

Ай уант нoу ˈазэр, нoу ˈазэр ˈлавэр
Зис из юэр лайф, бат итс ˈaуэр тайм.
Бат уэн уи ар тэˈгезэр, ай нид ю фэˈревэр.
Из зис лав?

Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.

Дoунт хёрт ми, нoу мор..
Бейби дoунт хёрт ми, нoу мор.. нoу мор..
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25k
Скептик-материалист pynh 3 часа назад
Haddaway
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15k
Юрий pynh Час назад
Это на какой лангуаге?
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173k
Николай Николаенко 6 часов назад
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150k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Ты писал?)
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13k
Габит Калыков ☭Cheкаво☭ 5 часов назад
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5k
Bjornsson Габит Калыков 5 часов назад
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Tano 6 часов назад
Кровь из глаз не остановить!
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