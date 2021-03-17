Медляк из 80-х!

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Наткнулся на картинку...Для тех кому за пятьдесят!
Кто не узнал шедевр - ответ ниже.
Но не торопитесь смотреть. Получайте наслаждение от рукописной версии!
Кто не узнал шедевр - ответ ниже.
Но не торопитесь смотреть. Получайте наслаждение от рукописной версии!
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Авторский пост
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Метки: а вам слабо привет из 80-х прикол
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Когда читаешь - цыганский.
В припеве "ай-нанэ-нанэ-нанэ ай доунт-нэнанэ" не хватает.
Ай гив ю май лав, бат ю джаст дoунт кер.
Уаз ай райт, уаз ай рон.
Гив ми э сайн.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Ай дoунт нoу, уат кэн ай ду?
Уат кэн ай сей итс ап ту ю.
Ай нoу юэр райт, джаст ми энд ю.
Ай кэнт гoу ан.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Ай уант нoу ˈазэр, нoу ˈазэр ˈлавэр
Зис из юэр лайф, бат итс ˈaуэр тайм.
Бат уэн уи ар тэˈгезэр, ай нид ю фэˈревэр.
Из зис лав?
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Уат из лав?
Бейби дoунт хёрт ми, дoунт хёрт ми, нoу мор.
Дoунт хёрт ми, нoу мор..
Бейби дoунт хёрт ми, нoу мор.. нoу мор..