Почувствовать себя супергероем может каждый

Несколько мужчин один за другим прыгнули в бассейн, не забыв перед этим встать в геройские позы персонажей из фильмов «Мстители». Затем комичное видео воспроизвели в обратном направлении, чтобы казалось, будто "супергерои" выпрыгивают прямо из воды.

0