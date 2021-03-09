Почувствовать себя супергероем может каждый

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Несколько мужчин один за другим прыгнули в бассейн, не забыв перед этим встать в геройские позы персонажей из фильмов «Мстители». Затем комичное видео воспроизвели в обратном направлении, чтобы казалось, будто "супергерои" выпрыгивают прямо из воды.
Супергеройский отпуск.
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