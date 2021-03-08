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А надо ли что то говорить?

А надо ли что то говорить? (1 видео)

Автор:
08 марта 2021 08:34
Метки: девочка   жизнь   здоровые   инвалид   молодец   

Добра всем хорошим людям

Максим Борисов

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И пусть у нее все будет хорошо.!

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Метки: девочка   жизнь   здоровые   инвалид   молодец   
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3k
KL11 4 часа назад
мама бухала по-черному в период беременности?
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Albert GER KL11 3 часа назад
Или бомбами закидали.
На Донбассе такие дети не редкость.
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NeDron 4 минуты назад
Личико прям светиться!!!
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