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Максим Борисов
А надо ли что то говорить?
(1 видео)
Автор:
Максим Борисов
08 марта 2021 08:34
Метки:
девочка
жизнь
здоровые
инвалид
молодец
Добра всем хорошим людям
Максим Борисов
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комментариев
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KL11
4 часа назад
мама бухала по-черному в период беременности?
-3
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Albert GER
KL11
3 часа назад
Или бомбами закидали.
На Донбассе такие дети не редкость.
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NeDron
4 минуты назад
Личико прям светиться!!!
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