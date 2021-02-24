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Впечатляющий прыжок бельгийской овчарки

Впечатляющий прыжок бельгийской овчарки (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   малинуа   прыжок   собака   
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Эффектный прыжок одной из лучших служебных собак в мире - бельгийской овчарки малинуа. Представители этой породы способны развивать впечатляющую скорость и при правильной дрессировке показывают невероятные акробатические способности.

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Метки: видео   малинуа   прыжок   собака   
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