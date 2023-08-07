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Ежегодно в Амстердаме выбрасывается в каналы более 20 000 велосипедов

Ежегодно в Амстердаме выбрасывается в каналы более 20 000 велосипедов

Автор:
07 августа 2023 09:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Амстердам   Видео   Нидерланды   в мире   велосипед   канал   
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В Амстердаме даже есть специальная служба для очистки каналов от велосипедов. В год поднимают около 10000 велосипедов.

Управление водного хозяйства города Waternet использует специальный захват на кране, установленном на барже.


Остальные продолжают покоится на дне. Велосипедов настолько много в воде, что проплывающие баржи порой цепляются днищем.

Зачем же выкидывают велосипеды в канал:

Население Амстердама составляет 820 тыс. человек, а велосипед имеет каждый второй. Везде есть велодорожки и как вид транспорта не требующий затрат, с учётом дорогого общественного транспорта, культ велосипеда развит хорошо.


Есть шутка, что в Нидерландах на удачу кидают не монетки в воду, а велосипед.

У местных жителей есть традиция выкидывать сломанный велосипед в воду. Для этого есть основание. Дело в том, что утилизация старых велосипедов стоит очень дорого.


Проще избавиться от него, выкинув в реку. Но так поступает совсем небольшой процент местных жителей. А большие масштабы кроются в другой причине - Амстердам туристический город.


Основная масса выброшенных велосипедов - это ворованные. Приезжая молодежь просто не заморачивается, берут чужой велосипед, а после выбрасывают в воду, как улику.


В связи с этим у голландцев появилась шутка: если на улице крикнуть: Эй, это мой велосипед! То как минимум три человека спрыгнут с велосипедов и бросятся наутёк.

Источник:

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Метки: Амстердам   Видео   Нидерланды   в мире   велосипед   канал   
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1  комментарий
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Shtoppi 43 минуты назад
по обкурке еще и не такое можно устроить )))
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