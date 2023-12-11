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Лиса устроила погоню за зайцем в одном из подмосковных дворов

Лиса устроила погоню за зайцем в одном из подмосковных дворов

Автор:
11 декабря 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Заяц   Мосва   Погоня   животные   лиса   милота   
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Ушастый было прикинулся пеньком, но лиса, выждав момент, погнала серого, куда глаза глядят. Чем закончилась погоня — неизвестно, но сюжет, прямо скажем, не оставляет равнодушным.

Получается, и никакие зоопарки не нужны — все под боком

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Метки: Видео   Заяц   Мосва   Погоня   животные   лиса   милота   
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170
ruslan d 51 минуту назад
Ого
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41k
Aleks 19 минут назад
У рыжей в городской черте шансов мало. Если только настойчивостью возьмет, но
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3k
Едондер пуп 46 минут назад
Могли бы мирно пожрать что-нибудь оба у мусорного контейнера, но древние инстинкты пока что сильнее))
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