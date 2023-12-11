Лиса устроила погоню за зайцем в одном из подмосковных дворов

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Ушастый было прикинулся пеньком, но лиса, выждав момент, погнала серого, куда глаза глядят. Чем закончилась погоня — неизвестно, но сюжет, прямо скажем, не оставляет равнодушным.
Получается, и никакие зоопарки не нужны — все под боком
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