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«Все схрямала»: сахалинец угостил лису солдатскими галетами, а она взамен принесла ему женскую водолазку

«Все схрямала»: сахалинец угостил лису солдатскими галетами, а она взамен принесла ему женскую водолазку

Автор:
25 августа 2023 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сахалин   дача   животные   лиса   милота   
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Житель Томари приехал на свою дачу, где встретил лису.

«За неимением рыбы угостили ее солдатскими галетами из сухпайка, все схрямала…А взамен она принесла женскую водолазку с чьей-то дачи», – рассказывает автор видео, кадры опубликовал АСТВ.

Мужчина пообещал оставить рыжей хищнице побольше рыбы.

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Метки: Видео   Сахалин   дача   животные   лиса   милота   
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3  комментария
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Борис Карабанов 2 часа назад
Сразу и не понял, что не так с видео, - нет потока мата. Предупреждать надо!
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