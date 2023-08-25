«Все схрямала»: сахалинец угостил лису солдатскими галетами, а она взамен принесла ему женскую водолазку

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Житель Томари приехал на свою дачу, где встретил лису.
«За неимением рыбы угостили ее солдатскими галетами из сухпайка, все схрямала…А взамен она принесла женскую водолазку с чьей-то дачи», – рассказывает автор видео, кадры опубликовал АСТВ.
Мужчина пообещал оставить рыжей хищнице побольше рыбы.
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