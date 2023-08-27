Две рыжие красавицы играли на футбольном поле

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Лисичек заметили на территории школы в Зюзино.
Экологи отметили, что их присутствие означает благоприятную экологическую обстановку в городе.
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И еще, не надо к ним подходить. Лисы зачастую переносчики бешенства.
А еще задумайтесь о прививке от бешенства для своих собак. Как минимум жители Зюзино.
Частенько лисички из Битцевского парка забегают. Сам пару раз их наблюдал.
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Лисичек заметили на территории школы в Зюзино.
Видимо, с бешенством в Зюзино всё в порядке