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Этот пёс Трезор кормил 4 семьи в блокадном Ленинграде

Этот пёс Трезор кормил 4 семьи в блокадном Ленинграде (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 14:54
Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная   СССP   военные истории   вторая мировая война   
1126
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В середине 1960-х годов в Ленинграде в районе пригородного посёлка Парголово сносили старые деревянные дома – освобождали место для нового жилого строительства. Во дворе одного расселённого дома рабочие обнаружили интересный объект – могилку, над которой возвышался обелиск с прикреплённой к нему необычной фотографией.

Источник:

Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная   СССP   военные истории   вторая мировая война   
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3k
ваня панкин 4 часа назад
вместо слов...
вместо слов...
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4k
КремлеКот 2 часа назад
Читал подобную историю. В Ленинграде кот спас семью от голодной смерти, он ловил и приносил крыс.
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51
Pavel Kuzmin 3 часа назад
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.
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1
mail 3 часа назад
Я слышал эту историю и рассказал ее своей бабушке, которой 17 декабря исполнилось 95 лет. Она коренной житель п. Парголово, встретила войну там же. Подростком ездила в город, на завод, рядом с Финляндским вокзалом, собирала ручные гранаты для бойцов РККА. Про эту история, с собакой, ни чего не слышала, хотя как в любом поселке, слухи быстро расходились по дворам. И еще один удивительный факт в данном посте "Пригородные поля опустевших совхозов были заполнены неубранным урожаем – осенью к городу подступил фронт. Капуста, морковка, картофель, свёкла остались на грядках." Что-то в данных строчках не вяжется с голодными, блокадными жителями. Фронт был у Белоострова, который от Парголово был на приличном расстоянии.
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3k
Олег Белов mail 2 часа назад
Финская дальнобойная артиллерия доставала до м. Проспект просвещения. Естественно тогда метро еще не было.
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62k
Максим mail 19 минут назад
я могу точно также сказать что подросток каждый день ездила в Ленинград на завод.. сколько там км туда/обратно? Проблема в том что прошло много времени.. опять же люди не сразу осознали, что будет очень голодная зима, никто не верил что война надолго.. когда спохватились.. было уже зачастую поздно.
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3k
Еркен 3 часа назад
Невероятная история, а таких историй ещё очень много, в те то годы.
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731
Андрей 3 часа назад
Все собаки попадают в Рай...
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Сеня Горбунков
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