Оригинальное предложение руки и сердца от курсанта

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Предложение руки и сердца от курсанта Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени Адмирала С.О.Макарова. Совет да любовь!
После такого предложения сложно отказать.
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