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Оригинальное предложение руки и сердца от курсанта

Оригинальное предложение руки и сердца от курсанта

Автор:
13 мая 2024 07:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   добро   курсант   милота   предложение   свадьба   
1847
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Предложение руки и сердца от курсанта Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени Адмирала С.О.Макарова. Совет да любовь!

После такого предложения сложно отказать.

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Метки: Видео   добро   курсант   милота   предложение   свадьба   
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9  комментариев
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20k
banzai7 45 минут назад
Молодцы командиры пацана.
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Умница-красавица 7 минут назад
Надеюсь, с девушкой все было согласовано заранее.
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2k
vargas 21 минуту назад
Эхххх… маладежжжж)))
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8k
Евгений Д 36 минут назад
От такого предложения не откажешься
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177
Самуил Маршак 49 минут назад
Молодцы ребята! Отличная командная работа. Сила, мощь!
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6
Виктор 51 минуту назад
Огонь!
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Наталья Час назад
Красавцы
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3202 в горячем)

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