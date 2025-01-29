Истребитель F-35 разбился на Аляске

Пилот катапультировался и не пострадал. Причины инцидента пока не называются.

Полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного авиаполка, сообщил, что пилот находился в процессе посадки во время учений, когда его самолет столкнулся с «неисправностью в полете», заставившей его катапультироваться. Он сказал, что пилот выполнял обычные стандартные процедуры, когда произошла катастрофа. Таунсенд сообщил, что пилот был доставлен в ближайшее медицинское учреждение и проходит обследование, его состояние оценивается как «безопасное и стабильное».