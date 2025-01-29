Истребитель F-35 разбился на Аляске

Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на авиабазе Эйлсон на Аляске. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как самолёт крутится в воздухе и стремительно падает.
Пилот катапультировался и не пострадал. Причины инцидента пока не называются.
Полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного авиаполка, сообщил, что пилот находился в процессе посадки во время учений, когда его самолет столкнулся с «неисправностью в полете», заставившей его катапультироваться. Он сказал, что пилот выполнял обычные стандартные процедуры, когда произошла катастрофа. Таунсенд сообщил, что пилот был доставлен в ближайшее медицинское учреждение и проходит обследование, его состояние оценивается как «безопасное и стабильное».
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