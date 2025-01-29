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Истребитель F-35 разбился на Аляске

Истребитель F-35 разбился на Аляске

Автор:
29 января 2025 08:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: f-35   Аляска   Видео   США   в мире   крушение   самолет   
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Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на авиабазе Эйлсон на Аляске. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как самолёт крутится в воздухе и стремительно падает.

Пилот катапультировался и не пострадал. Причины инцидента пока не называются.

Полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного авиаполка, сообщил, что пилот находился в процессе посадки во время учений, когда его самолет столкнулся с «неисправностью в полете», заставившей его катапультироваться. Он сказал, что пилот выполнял обычные стандартные процедуры, когда произошла катастрофа. Таунсенд сообщил, что пилот был доставлен в ближайшее медицинское учреждение и проходит обследование, его состояние оценивается как «безопасное и стабильное».

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Метки: f-35   Аляска   Видео   США   в мире   крушение   самолет   
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15  комментариев
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63k
zloykoyot Час назад
Меня умилила небольшая добавка к новости на Мэйле: "В ведомстве отметили, что инцидент произошел на базе ВВС Эйлсон во вторник. В результате истребитель получил серьезные повреждения." Серьёзные повреждения? От него частично целыми остались разве что пресловутые гайки по 90 тысяч мёртвых президентов за килограмм.
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3k
Лютый вам Бетховен 10 минут назад
Одна утопила, второй оземь грохнул... Да народ всё оплатит.
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1k
Вы меня знаете 14 минут назад
Пилот выложил последнюю сохранившуюся фотку перед аварией

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5k
Glory to Urine! Полчаса назад
Может, хохла за штурвал посадили в рамках обучения?
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30k
ЦСКА 45 минут назад
Это сколько же долларов оземь разЪе.алось??
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38k
Fat Lynx 47 минут назад
Чет он шлепнулся, как коровья лепешка...
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2k
MrAnderson 52 минуты назад
Блин почему пилот так быстро падает? неужели парашют не рассчитан на достаточное замедление чтоб его не переломало . Или это только управляемый парашют так умеет ?
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260
elemuss 55 минут назад
Пилоту Героя России!
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20
Андрей Евдокимов Час назад
Бензин закончился...
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13k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Доброе утро
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Alex Chebrikov
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