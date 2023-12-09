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Сообщество Без кота и жизнь не та 1850 постов • 490 подписчиков подписаться
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Рыжие — главные суетологи в мире котов

Рыжие — главные суетологи в мире котов

Автор:
09 декабря 2023 10:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   милота   позитив   рыжий кот   суетолог   
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Кажется, рыжие коты - это самые настоящие порождения ада! По крайней мере, там думает автор этой видеонарезки. Рыжики в ролике наводят такую суету, что их хозяевам можно только посочувствовать.

Но за то им уж точно не скучно.

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Метки: Видео   животные   кот   милота   позитив   рыжий кот   суетолог   
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