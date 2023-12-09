Рыжие — главные суетологи в мире котов

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Кажется, рыжие коты - это самые настоящие порождения ада! По крайней мере, там думает автор этой видеонарезки. Рыжики в ролике наводят такую суету, что их хозяевам можно только посочувствовать.
Но за то им уж точно не скучно.
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