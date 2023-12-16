Не такого финала они ожидали

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С первых секунд видео кажется, что у этих "лесорубов" все схвачено. Но у дерева оказались свои планы и оно приготовило для них "последний" сюрприз.
Не стоит близко подходить к падающему дереву!
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