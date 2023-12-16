FISHKINET
Сообщество Юмор 18097 постов • 3640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Не такого финала они ожидали

Не такого финала они ожидали

Автор:
16 декабря 2023 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дерево   Лесоруб   Юмор   концовка   эпик   
1253
1
1


С первых секунд видео кажется, что у этих "лесорубов" все схвачено. Но у дерева оказались свои планы и оно приготовило для них "последний" сюрприз.

Не стоит близко подходить к падающему дереву!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Дерево   Лесоруб   Юмор   концовка   эпик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Димка Смола/67 Час назад
Я ожидал !! Я уже ролик видел )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Firi 42 секунды назад
Не такого финала они ожидалиПосмотреть
Не такого финала они ожидали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
вася васильев 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
Набирающие популярность в сообществах
А газ и ныне там. Жители отказываются подписывать договоры с газовщиками
А газ и ныне там. Жители отказываются подписывать договоры с газовщиками
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный поход в магазин

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#авто аварии#кино#факты#Россия#милота#Ynews
#автомобили#интересно#в мире#аварии#позитив#Автовсячина#улыбнуло#полиция#новости#фильм
#автомир#интересное#животные#ДТП#история#СССР#подборка#люди#соцсети#Аукцион
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий Не самая удачная попытка снять кошку с дерева Не самая удачная попытка снять кошку с дерева Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой Лесоруб ювелирно "рассчитал" место падения дерева Лесоруб ювелирно "рассчитал" место падения дерева

На что жалуетесь?

Вернуться