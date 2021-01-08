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Разговор с телефонными мошенниками с московских номеров

Разговор с телефонными мошенниками с московских номеров (1 видео)

Автор:
08 января 2021 11:02
Метки: prank   мошененики   развод по телефону   

Только за декабрь, это был уже четвёртый звонок.
Звонят с московских номеров.
В этот раз звонили с номера +74953573355, а в прошлый с +74994091847.
Номера телефонов потенциальных жертв, скорее всего берут из интернет-досок объявлений, типа ЮЛА и АВИТО.

Геннадий
Человек
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Номера телефонов потенциальных жертв, скорее всего берут из интернет-досок объявлений, типа ЮЛА и АВИТО. Уж мой, точно оттуда взяли. Этот номер у меня запасной, специально для таких случаев.
А имя-отчество узнают, вбив номер телефона в приложение сбербанк онлайн. Плюс, там высвечиваются последние четыре цифры номера карты.
Прикидываться дурачком, готовым рассказать им смс-код, я не хотел. Таких видео полный интернет.
Интересно было на сколько долго мошенники готовы цепляться за соломинку надежды развести человека на деньги.
Месяца три назад, на такой звонок, я прямо спросил: «НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ КТО-ТО ВЕДЁТСЯ НА ВАШИ РАЗВОДЫ…», на что мне девушка ответила: «КАК ТЫ Б…. ДУМАЕШЬ, ЕСЛИ Я ТЕБЕ ЗВОНЮ…»

P. S. А ВАМ С КАКИХ НОМЕРОВ ЗВОНИЛИ?

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Метки: prank   мошененики   развод по телефону   
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9k
Олегbl4 2 часа назад
-Вы делали перевод Иванову Петру Николаевичу?
-Да, конечно делал.
-А в какой город?
-Не знаю, он в бегах...
-С вашей карты были подозрительные переводы
-Ничего страшного, я очень много делаю переводов.
-Кто-то пытался снять 200 тысяч
-Да эта жена шубу себе хотела, не волнуйтесь
-Сейчас произойдет блокировка карты
-Да и хрен с ней, у меня еще есть...
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11k
робт Полчаса назад
нет смысла писать номера звонивших - это IP-телефония с рандомными цифрами, звонить могут хоть с России, хоть с Украины, Грузии и тд и тп

з.ы. байки про зэков уже устарели
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3k
Шура ОсЕчкин 38 минут назад
1. Стараюсь не отвечать на незнакомые номера.
2. Если и нарываюсь в суете на подобный развод, молча кладу трубку.
Лечить этих тварей бесполезно. Там нет ни капли совести, ни сострадания.
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30k
Mamin Sibiriak 55 минут назад
Давно взял за правило не отвечать на дикие звонки, тем более с московскими номерами.
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420
Виталий Касандров 2 часа назад
На вопрос что последний раз покупали и где, сказал кашу овсяную за 3 руб в Светофоре , осталось 12 руб . После чего повесили трубку . Вот. а я уже собирался им код ХУZ сказать не успел .
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715
Тамара Коршунова Виталий Касандров 46 минут назад
Это что? Я ещё по богатому им ответила, что у меня на карте аж 170 рублей? Правда трубку после этого положили))))
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13k
Ligov 2 часа назад
Как правило так "работают" те, кто по статьям о мошенничестве зону топчет. Оттуда и звонят...
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9k
Олегbl4 2 часа назад
-Фиксирую Ваш ответ, заношу его в базу, присваиваю порядковый номер...
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4k
Tatyana 2 часа назад
"В каком магазине вы СКУПЛЯЛИСЬ". Какой это язык?
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30k
Alex Tatyana 2 часа назад
Хохол, походу звонил.
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9k
Олегbl4 Alex 2 часа назад
Скорее всего, судя по характерному "г".
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3k
Шура ОсЕчкин Tatyana 36 минут назад
Олбанский. Язык падонков.
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