Разговор с телефонными мошенниками с московских номеров

Номера телефонов потенциальных жертв, скорее всего берут из интернет-досок объявлений, типа ЮЛА и АВИТО. Уж мой, точно оттуда взяли. Этот номер у меня запасной, специально для таких случаев.

А имя-отчество узнают, вбив номер телефона в приложение сбербанк онлайн. Плюс, там высвечиваются последние четыре цифры номера карты.

Прикидываться дурачком, готовым рассказать им смс-код, я не хотел. Таких видео полный интернет.

Интересно было на сколько долго мошенники готовы цепляться за соломинку надежды развести человека на деньги.

Месяца три назад, на такой звонок, я прямо спросил: «НЕУЖЕЛИ ЕЩЁ КТО-ТО ВЕДЁТСЯ НА ВАШИ РАЗВОДЫ…», на что мне девушка ответила: «КАК ТЫ Б…. ДУМАЕШЬ, ЕСЛИ Я ТЕБЕ ЗВОНЮ…»



P. S. А ВАМ С КАКИХ НОМЕРОВ ЗВОНИЛИ?