Только за декабрь, это был уже четвёртый звонок.
Звонят с московских номеров.
В этот раз звонили с номера +74953573355, а в прошлый с +74994091847.
Номера телефонов потенциальных жертв, скорее всего берут из интернет-досок объявлений, типа ЮЛА и АВИТО.
Разговор с телефонными мошенниками с московских номеров (1 видео)
Только за декабрь, это был уже четвёртый звонок.
-Да, конечно делал.
-А в какой город?
-Не знаю, он в бегах...
-С вашей карты были подозрительные переводы
-Ничего страшного, я очень много делаю переводов.
-Кто-то пытался снять 200 тысяч
-Да эта жена шубу себе хотела, не волнуйтесь
-Сейчас произойдет блокировка карты
-Да и хрен с ней, у меня еще есть...
з.ы. байки про зэков уже устарели
2. Если и нарываюсь в суете на подобный развод, молча кладу трубку.
Лечить этих тварей бесполезно. Там нет ни капли совести, ни сострадания.