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Итальянцы назвали шоу Ивана Урганта «Ciao 2020» комедийным шедевром!

Итальянцы назвали шоу Ивана Урганта «Ciao 2020» комедийным шедевром! (1 видео)

Автор:
06 января 2021 16:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девушки   прикол   
1074
1
Вот уже шестой день ютуб в общем и его российский и итальянский сегмент активно обсуждают предновогоднее шоу Ивана Урганта.
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Метки: Юмор   видео   девушки   прикол   
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18  комментариев
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374
Константин ****** 4 часа назад
Доброе, веселое, легкое шоу. Наконец что-то овое на нашем ТВ под новый год. А господ недовольных охота спросить - чего вам надо от новогоднего выступления? Кубанский казачий хор, или говнарей из 90х?
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7k
Bely 43 минуты назад
два раза смотрел. понравилось как нелетто спел. да и в общем нормально скреативили
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1k
Чучело Мяучело 54 минуты назад
На ютубе итальянцы в коментах пищат от восторга.
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322
Алексей 2 часа назад
трешатина, в печку её
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4k
Elmaestro 2 часа назад
петухи
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3k
Roninsamuray 3 часа назад
Итальянцы назвали шоу Ивана Урганта «Ciao 2020» комедийным шедевром!
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3k
banga911 3 часа назад
Жид, он такой, это же жид.
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3k
Пополь Вух 4 часа назад
Шоу уродцев.
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1k
Lovels Travel 5 часов назад
фу [мат]
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10k
Максим 5 часов назад
а итальянцы знают что они так назвали?
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11
Владимир 5 часов назад
копия с американских TV шоу
как и все у Эрнста
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3k
ваня панкин 5 часов назад
смотрел этот угар... мне понравился...
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11k
Алекс 5 часов назад
Жид угодил макаронникам....
Жид угодил макаронникам....
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11
Владимир Алекс 5 часов назад
так то плюсанул, ну я то же считаю что все это блевотина

меня другое всегда поражало...

ну зачем так плотно обнимать "белого вождя"?
зачем туда лицо засовывать???????
или ощущения не те, если поблевать с верху не засовывая туда голову?

не понимаю...
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144k
☭Cheкаво☭ Алекс 5 часов назад
Европейцам всегда весело, где Россию поливают грязью, еще и собственные граждане страны, типа таких либеройдов как Ургант.
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