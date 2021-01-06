Итальянцы назвали шоу Ивана Урганта «Ciao 2020» комедийным шедевром!

Специальный выпуск «Вечернего Урганта» под названием «Ciao 2020!» вышел в эфир Первого канала вечером 30 декабря. Он начинался с того, что печальный Ургант сообщал: у его команды нет ни сил, ни вдохновения, чтобы после всех тревог и лишений, которые принес 2020-й, снимать новогоднюю программу. Поэтому вместо нее покажут шоу, снятое итальянскими коллегами. Все равно под Новый год мы больше всего любим смотреть концерты итальянской эстрады.



И начинался разнузданный концерт, в котором тот же Ургант под именем Джованни Урганти в компании Александра Гудкова, Дмитрия Хрусталева и Аллы Михеевой (Маттео Крустальди, Алессандро Гудини и Аллегры Микеле) представлял российских певцов, исполнявших свои хиты на итальянском языке и в аранжировках, которым позавидовали бы устроители фестиваля «Сан-Ремо - 88». Niletto и Клава Кока (Нилетто Нилетти и Клаудиа Кокка) спели свою «Краш», Николай Басков и Даня Милохин (Никколо Баска и Даниэле Милокки) - «Дико тусим», Иван Дорн в образе Джованни Дорни - песню из сериала «Чики», Егор Крид (Джорджио Кридди) - «Девочку с картинки»… Единственными, кто спели настоящую итальянскую песню, были Little Big - они исполнили Mamma Maria.



Все шоу было на итальянском языке и сопровождалось русскими субтитрами. В нем приняли участие Александр Паль, изобразивший режиссера «фильмов для взрослых» Алессандро Паллини, Ольга Бузова (Орнелла Будзи), Ида Галич (Ида Галиччи), Джиган (Джиджи), Гарик Харламов (Энрико Карлаччи) и многие другие.



Ciao 2020 мгновенно стало хитом и в Италии - его активно смотрели на YouTube. По стране пошла волна обсуждений, о шоу написало множество изданий.



Корреспондент газеты La Reppublica в восторге: «Гротеск, сатира, но прежде всего - объяснение в любви Италии и нашим местным мелодичным песням… Результат? Этот комедийный шедевр, что-то среднее между программами Drive in и Disco Ring (они выходили на итальянском ТВ в 80-е и пользовались огромной популярностью. - Ред.), с атмосферой 70-х и 80-х, немедленно стал одним из самых популярных видео на YouTube. И это часть долгой традиции: русские и раньше отдавали должное нашим Аль Бано и Ромине, «Рикки э Повери», Адриано Челентано и Тото Кутуньо. Вспомним также фильм «Формула любви», поставленный в 1984 году Марком Захаровым - историю, основанную на легендарных приключениях Джузеппе Бальзамо Калиостро в 1780-х в России, с такими музыкальными номерами, как «Уно моменто». Или мультфильм «Приключения капитана Врунгеля», где мафиози - «бандито-гангстерито» - исполняли песню с неожиданно латинским звучанием».



Автор с сайта TGCOM24 пишет: «Те, кто жил в Италии в 80-е, узнают определенные типажи. Роковая женщина, поп-звезда с движениями, как у робота, дуэты певцов… Многое было создано специально для этого шоу, например, песни, спетые на невозможном итальянском, но безупречные в плане музыки. Но что-то было заимствовано из реальности, например, Mamma Maria группы «Рикки э Повери», которую в России очень чтут, была исполнена трио певцов в техно-версии… Наши 80-е были золотым веком в глазах русской публики, которая все еще очень уважает наших музыкальных героев того десятилетия. Наши певцы - от «Рикки э Повери» до Рикардо Фольи, от Пупо и Аль Бано до Тото Кутуньо - считаются в России рок-звездами. Так что они, понятное дело, хорошо нас знают. И знают, как сделать пародию, граничащую с прославлением».



Издание Il Fatto Quotidiano назвало программу «гипертрэшем», но в хорошем смысле: «час коротких комедийных скетчей и гипнотического пения, расцвеченные блестками и красками, с невероятными персонажами… Как из рога изобилия, извергаются цвета и настроение сорокалетней давности, персонажи отважно говорят на гротескном макароническом итальянском, мы видим эпический хор статистов в огромных очках, с невероятным макияжем, с усами или пышными бюстами… Пик трэша в его чистом виде… Мы думали, что мы в Италии похоронили всю эту образность, но в России это невероятно популярная шутка. Спасибо, Иван!»