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Какой-то странный шприц

Какой-то странный шприц (1 видео)

Автор:
02 января 2021 18:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцина   Прививка   сша   

Вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире.
Но эта новость не попала бы сюда , если бы не одно НО. Обратите внимание на иглу после того , как прививка была «сделана». Могли бы для вида хоть глюкозу вколоть.

Дмитрий
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Метки: Вакцина   Прививка   сша   
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8k
Владимир 2 часа назад
Она лишь надела пластиковый чехол обратно на иглу.
Она лишь надела пластиковый чехол обратно на иглу.
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3k
AlekseiTFS 5 минут назад
Вот тут по Латвии разбор полётов (мнение врача) по пунктам https://www.facebook.com/aljonushka.aljona/posts/3642519109201832
Вот тут по Латвии разбор полётов (мнение врача) по пунктам
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8k
Star Link 14 минут назад
Гавнопатриотам опять мерещатсся кругом заговоры и враги?
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2k
Агасфер 15 минут назад
Я так понимаю, что эстафета Были ли американцы на Луне перешла в новое русло.
Теперь планета поделена на 2 лагеря - на тех кто верит в вакцину и на дураков
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Новое в медицине. Само прививается - даже поршень в автомате вакцинирует. Но сестртичка молодец - дала рекламную речь толкнуть
Ссылка www.youtube.com
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3k
AlekseiTFS 36 минут назад
Израиль порадовал.
Видать охрана прививку делала . И пофигу,что грязным руками за иглу - ТВ зритель не поймёт
Израиль порадовал. Видать охрана прививку делала . И пофигу,что грязным руками за иглу - ТВ зритель не поймёт
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3k
schmubu 38 минут назад
ну, это и правда похоже на откидывающийся чехольчик иголки. но всё-равно есть вопросы.
что она сняла с иглы на первой секунде?
там отчётливо видно , и даже слышно, что она чехол с иглы сняла - со щелчком стянула с иглы по её оси. и всё последующее время у неё что-то было между пальцев левой руки. если это не чехол, то что?
кроме того, ни один медик не будет использованным шприцем елозить по ручке кресла. вообще ни до чего другого касаться нельзя. а тут она несколько раз проводит по ручке кресла, причём - вслепую, она даже не видит, чем она кресла касается. т.е. при несчастливом стечении обстоятельств, она могла бы последующие 50 человек в этом кресле заразить какой-то уетой.
ни один медик так не стал бы делать.
а если она хотела одеть чехол на иглу - почему бы ей не использовать опять левую руку для этого?
да и вообще, всё как-то слегка суетливо было. понятно, что медсестра, наверное, волновалась, но тут уж слишком...
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2k
Агасфер schmubu Полчаса назад
На иглу перед уколом надет обычный защитный чехол, а чехол для утилизации на стороне
Если не ошибаюсь то название Terimo или Terumo
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2k
Агасфер schmubu Полчаса назад
Вот нашел: https://russian.alibaba.com/product-detail/safety-needle-safety-hypodermic-needle-60021763263.htmlhttps://russian.alibaba.com/product-detail/safety-needle-safety-hypodermic-needle-60021763263.html
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3k
schmubu Агасфер 14 минут назад
ну, допустим.
первый вопрос снимается.
что с остальными?
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3k
AlekseiTFS 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
AlekseiTFS 52 минуты назад
Камеры щёлкают,видео снимается - дружные аплодисменты. Ура - все в очередь.
Если честно лень искать. С липовыми вакцинами на камеру даже китайцы засветились. Роликов валом. Некоторые дошли до скандалов и разборок на ТВ .
Ну не хотят люди,чтоб их за баранов держали. Ну или придётся обязать стадо маски и на глаза натягивать
Ссылка www.youtube.com
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AlekseiTFS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
AlekseiTFS Час назад
И ещё
Ссылка www.youtube.com
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3k
AlekseiTFS Час назад
Да такими видео на камеру весь интернет забит .От артистов до глав. врачей,от первых лиц государств до видных деятелей. И шприцы с не снятыми колпачками и с уже утопленными поршнями. Целый конвертер по производству шняги ,чтоб убедить народ вакцинироваться.
И ведь судя по таким *прозомбированным* пойдут. И если сам по себе вопрос вакцинации ну есть и сеть. НО вот то,что в открытую с экранов ТВ столько ЛЖИ людям мозги выедает. Это пипец
Ссылка www.youtube.com
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6k
Administrator AlekseiTFS 9 минут назад
хрень какая то
здоров поэтому без маски
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AlekseiTFS Administrator 2 минуты назад
Как так ? Вы что телевизор не смотрите ?
А вот смотрели бы - знали,что больны :-) :-):-)
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2k
Агасфер Час назад
А что здесь удивительного? Обычная игла с открывающимся в сторону защитным колпачком. Во всех больницах большинства стран мира.
Удивление что не вилкой и пипеткой?
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Какой-то странный шприц
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7k
Izrin Maria Азат Баширов 45 минут назад
А вот дети антипрививочников, уже переболевшие полиомиелитом.
А вот дети антипрививочников, уже переболевшие полиомиелитом.
А вот дети антипрививочников, уже переболевшие полиомиелитом.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Что, снова мировой заговор? Автор, срочно покупай шапочку из фольги и гречку!
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2k
Агасфер RomaXz Час назад
Главное новогоднее поздравление скачать - вдруг НЕТ отключат :-)
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Из области-янки были на Луне))). Что пустоглазая Васильева га это промычала бы?Ась? Не слышно подхрюкивающих ,на пиндостан надрачивающих?
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4k
RomaXz Taximaxi Час назад
Ой, идиоты - конспирологи снова обосрались
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−158
Владимир 2 часа назад
я не понял!

негритянке что не вдули???
это рассизм!!!!
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7k
costa 2 часа назад
Ох уж эти конспиролухи.
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