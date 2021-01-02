Вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире.
Но эта новость не попала бы сюда , если бы не одно НО. Обратите внимание на иглу после того , как прививка была «сделана». Могли бы для вида хоть глюкозу вколоть.
Какой-то странный шприц (1 видео)
Вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире.
Теперь планета поделена на 2 лагеря - на тех кто верит в вакцину и на дураков
Видать охрана прививку делала . И пофигу,что грязным руками за иглу - ТВ зритель не поймёт
что она сняла с иглы на первой секунде?
там отчётливо видно , и даже слышно, что она чехол с иглы сняла - со щелчком стянула с иглы по её оси. и всё последующее время у неё что-то было между пальцев левой руки. если это не чехол, то что?
кроме того, ни один медик не будет использованным шприцем елозить по ручке кресла. вообще ни до чего другого касаться нельзя. а тут она несколько раз проводит по ручке кресла, причём - вслепую, она даже не видит, чем она кресла касается. т.е. при несчастливом стечении обстоятельств, она могла бы последующие 50 человек в этом кресле заразить какой-то уетой.
ни один медик так не стал бы делать.
а если она хотела одеть чехол на иглу - почему бы ей не использовать опять левую руку для этого?
да и вообще, всё как-то слегка суетливо было. понятно, что медсестра, наверное, волновалась, но тут уж слишком...
Если не ошибаюсь то название Terimo или Terumo
первый вопрос снимается.
что с остальными?
Если честно лень искать. С липовыми вакцинами на камеру даже китайцы засветились. Роликов валом. Некоторые дошли до скандалов и разборок на ТВ .
Ну не хотят люди,чтоб их за баранов держали. Ну или придётся обязать стадо маски и на глаза натягивать
И ведь судя по таким *прозомбированным* пойдут. И если сам по себе вопрос вакцинации ну есть и сеть. НО вот то,что в открытую с экранов ТВ столько ЛЖИ людям мозги выедает. Это пипец
здоров поэтому без маски
А вот смотрели бы - знали,что больны :-) :-):-)
Удивление что не вилкой и пипеткой?
негритянке что не вдули???
это рассизм!!!!