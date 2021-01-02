Какой-то странный шприц

Вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире.

Но эта новость не попала бы сюда , если бы не одно НО. Обратите внимание на иглу после того , как прививка была «сделана». Могли бы для вида хоть глюкозу вколоть.