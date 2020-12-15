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Цапля поймала и проглотила детеныша аллигатора

Цапля поймала и проглотила детеныша аллигатора (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 15:00
Сообщество : Животные
Метки: Орландо   аллигатор   видео   детеныш   животные   сша   цапля   
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Фотограф дикой природы Шелли Гильям во время своего пребывания на озере Апопка возле города Орландо, США, увидела большую голубую цаплю, увлеченно пытающуюся что-то проглотить. Сперва автор подумала, что добычей цапли стала крупная рыба, одно в клюве птицы был детеныш аллигатора.

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Метки: Орландо   аллигатор   видео   детеныш   животные   сша   цапля   
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Егор 2 часа назад
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сапер Водичка 22 минуты назад
Цапля поймала и проглотила детеныша аллигатора
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Serg2001 Час назад
Прощай, Геннадий! ...
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Хью́берт 2 часа назад
Не повезло кошельку.
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