Цапля поймала и проглотила детеныша аллигатора

Фотограф дикой природы Шелли Гильям во время своего пребывания на озере Апопка возле города Орландо, США, увидела большую голубую цаплю, увлеченно пытающуюся что-то проглотить. Сперва автор подумала, что добычей цапли стала крупная рыба, одно в клюве птицы был детеныш аллигатора.
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