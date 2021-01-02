Соревнования девушек по опасным ныряниям 2020

В конце прошлого года состоялся мировой чемпионат по экстремальному нырянию среди девушек. Тут вам и купальники, и зрелищные прыжки с вышки. Но всё меркнет перед комментатором, умудрившимся создать за 11 минут массу позитива. Приятного просмотра!