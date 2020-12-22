Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника

Лыжник выпал с кресельного подъёмника и повис в паре метров от земли. Подъёмник немедленно остановили, а подоспевшие сотрудники попытались поймать бедолагу. Однако что-то пошло не так.
У них был план и они его придерживались.
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