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Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника

Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 14:35
Метки: в мире   видео   лыжник   неудача   падение   подъемник   фейл   
923
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Лыжник выпал с кресельного подъёмника и повис в паре метров от земли. Подъёмник немедленно остановили, а подоспевшие сотрудники попытались поймать бедолагу. Однако что-то пошло не так.

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Метки: в мире   видео   лыжник   неудача   падение   подъемник   фейл   
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9  комментариев
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13k
Габит Калыков Час назад
Палки нужно было еще выкинуть. Мог нанизаться.
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24k
Jackson-Motor 3 минуты назад
Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника
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17k
Мойша 2 часа назад
Нефиг на подъёмнике ногами болтать. Есть на свете поклонники Дарвина, ничему не учатся, а думать вообще не умеют.
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8k
Vlad 2 часа назад
Лыжи то хоть не сломал?
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6k
Lev Asriev Vlad 2 часа назад
Отстегнутся от такого удара.
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22k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ну, в конечном итоге, цель достигнута... Ничего хоть не сломал?
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Шмяк.
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25k
Acu900 2 часа назад
И че он живой или как?
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102
Сергей Ковалев Acu900 2 минуты назад
Пациент скорее жив,чем мертв
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