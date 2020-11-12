Болезненное падение любителя пива с моноколеса

Мужчина с пивом и на моноколесе решил покрасоваться перед снимавшей его женщиной, однако переоценил свои навыки вождения. Через несколько десятков метров он совершил жесткое падение на дорогу.
Человек из будущего получил несколько травм, но остался жив.
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