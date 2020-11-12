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Болезненное падение любителя пива с моноколеса

Болезненное падение любителя пива с моноколеса (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 09:03
Метки: бразилия   в мире   видео   моноколесо   неудача   падение   фейл   
1543
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Мужчина с пивом и на моноколесе решил покрасоваться перед снимавшей его женщиной, однако переоценил свои навыки вождения. Через несколько десятков метров он совершил жесткое падение на дорогу.

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Метки: бразилия   в мире   видео   моноколесо   неудача   падение   фейл   
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344
LinkLine 2 часа назад
Болезненное падение любителя пива с моноколеса
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9k
Seledochnik 4 минуты назад
Дааа..... Явно в ребро еще не стрелянный. Как салага понтуется, но опыта нет.
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22k
Григорий 7 минут назад
Если-бы он в это время держал бутылку во рту, то вышла бы совсем эпично - из затылка.
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1k
Chris Taylor Полчаса назад
колес должно быть 4 и скамейка внутри. одна как минимум. достаил эти недоделки
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−54
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Довыеживался
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5k
z0_0b Полчаса назад
Охоту пил, накрыло быстро
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8k
KAUSTIC 42 минуты назад
До чего же оно тупое...
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1k
Chocolate Jesus 46 минут назад
Батарейка села? ))
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867
Сергей Час назад
Старый добрый воблинг. Хотя нет судя по падению корпуса оно просто отключилось на ходу.
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818
Дмитрий Час назад
Родственников его жалко! Переживать будут из-за дурака)
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3k
Горожанин 2 часа назад
На такой скорости и без шлема - никакой болезненности. Мозг повреждается. Даже если еще остается сознание, то поврежденная ЦНС уже не воспринимает сигналы болевых рецепторов от периферийной нервной системы. А остатки работающего мозга дают умиротворяющую агональную картину для субъекта. В самом мозге нет рецепторов, чтобы испытывать боль. Есть только центр удовольствий)
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14k
sanchesS80 Горожанин 2 часа назад
Ничего, очнётся, всю боль еще прочувствует. Там без переломов вряд ли обойдётся.
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867
Сергей Горожанин Час назад
у него подушка безопасности в виде пуза.
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1k
Morfei Горожанин 49 минут назад
Мусье зна толк в покатушках без шлема :-)
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2k
Том Сойер 2 часа назад

Болезненное падение любителя пива с моноколеса
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867
Сергей Том Сойер Час назад
Моноколесо у него кстати не дешевое....
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6k
Sterling Malory Archer Сергей 47 минут назад
...было...
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
а с чего вы решили, что он пиво пьет ?
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3k
Горожанин Hallo FreeSpace Час назад
Решили по результатам.
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6k
Sterling Malory Archer Hallo FreeSpace 46 минут назад
Полюбому компот
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1k
Chocolate Jesus Hallo FreeSpace 43 минуты назад
20 лет эволюции на диване перед пк не проходят даром!
Можем даже определить пробег моноколеса по видео
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