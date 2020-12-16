Некоторые взрослые всегда в душе остаются детьми

Мужчина заметил дурачащуюся на кухне родственницу и решил подшутить над ней. Шутка могла обернуться скандалом и обидой, но соблазн был слишком велик.
Так можно и без "сладкого" на неделю остаться.
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и их даже кто-то лайкает
Так моя половина пользовалась душем и рычаг на раковину забыла перевести.Я над ванной нагнулся и воду включил на меня сверху вода холодная из душа и лупанула. Вот , думаю, прикольно, надо жену так же повеселить !
Через какое-то время приходит жена вся мокрая, ржёт и рассказывает, как прикольно получилось. А я с дуру говорю : " Это я такой весёлый! Правда смешно?"
Еле живой остался.
Блин, и как в воду глядел!:)
особо порадовала ложка в посудомойке - классная тема - неделю собираем посуду в посудомойке и наконец, о чудо - она все сама моет