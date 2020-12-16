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Некоторые взрослые всегда в душе остаются детьми

Некоторые взрослые всегда в душе остаются детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: взрослые дети   видео   прикол   розыгрыш   семья   шутка   юмор   
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Мужчина заметил дурачащуюся на кухне родственницу и решил подшутить над ней. Шутка могла обернуться скандалом и обидой, но соблазн был слишком велик.

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Метки: взрослые дети   видео   прикол   розыгрыш   семья   шутка   юмор   
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4  комментария
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30k
Опаньки Час назад
все постановочное дерьмо в инет тащат , а потом на базе этого еще и посты лепят
и их даже кто-то лайкает
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1k
Павел Христенко Минуту назад
Помните были такие краны с длинным"носом", который поворачивали по необходимости то в раковину то в ванну ? Там был переключатель вправо - влево?
Так моя половина пользовалась душем и рычаг на раковину забыла перевести.Я над ванной нагнулся и воду включил на меня сверху вода холодная из душа и лупанула. Вот , думаю, прикольно, надо жену так же повеселить !
Через какое-то время приходит жена вся мокрая, ржёт и рассказывает, как прикольно получилось. А я с дуру говорю : " Это я такой весёлый! Правда смешно?"
Еле живой остался.
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11k
Сергей 20 минут назад
Сначала прочитал: "Некоторые взрослые всегда в дУше остаются детьми."
Блин, и как в воду глядел!:)
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5k
Игорь 59 минут назад
голимая постанова.
особо порадовала ложка в посудомойке - классная тема - неделю собираем посуду в посудомойке и наконец, о чудо - она все сама моет
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