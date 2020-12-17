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Для тех ,кто устал слушать вирусологов и эпидемиологов

Для тех ,кто устал слушать вирусологов и эпидемиологов (1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 00:46
Метки: вирус   коронавирус 2019-nCoV   мир будущего   сбер   чубайс   

Бомбическое выступление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого в Совете Федерации. Обязательно послушайте внимательно, до конца, чтобы быть в курсе происходящего.

AlekseiTFS
Всё хорошо
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Ковид как проект:

обсуждение в Совете Федерации, доклад советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого. Я бы сказал - первое разоблачение планов противника на таком высоком уровне. Наконец.

Краткие тезисы:

Ковид - это проект глобалистов, цель которого - не допустить возврата к доковидному миру. Транснациональные корпорации будут давить на политиков с целью не ослаблять антиковидные меры. Отсюда простой вывод: не ковид - реальная угроза, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру.

Новый мир, по замыслу наших противников, - это мир, власть в котором принадлежит корпорациям, а не государствам. В этой конфигурации исчезает место для национальных государств.

Мы в России говорим о киберугрозах, о работе западных НКО, о том, как с ними бороться, в то время как сами своим же законодательством можем открыть самые широкие возможности для проникновения технологий ИИ во все сферы государственной власти, технологии ИИ, которые одновременно являются активным оружием в кибератаках и кибервоздействии на Россию для расщепления нашего суверенитета.

Впервые на таком уровне названы, наконец, вещи своими именами и обозначены реальные, а не мнимые угрозы.

Авторский пост

Метки: вирус   коронавирус 2019-nCoV   мир будущего   сбер   чубайс   
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36k
Вепс 3 часа назад
Что-то в этом есть, только никто знать не знает кто этот советник и существует он такой вообще или нет. Кроме этого на видео мимика на видео ни фига не совпадает с озвучкой, поэтому легко предположить что ролик был переозвучен хрен пойми кем. Поэтому, даже при учете того, что ковид, война, корпорации и тд, вполне могут быть взаимосвязаны, доверия к этому ролику нет.
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7k
Алеksей Вепс 3 часа назад
не вижу наложенной озвучки, вижу небольшой рассинхрон. Не надо вводить в заблуждение.
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14k
Ego sum qui sum Час назад
Для тех ,кто устал слушать вирусологов и эпидемиологов
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Ещё один любитель раскрытия конспирологических замыслов, в данном словоблудии - глобалистов. Но вот не называет кто они по именам и фамилиям, названием фирм и прочая... С жириновщиной в России всё в порядке. Со здравым смыслом много труднее.
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9k
кира 3 часа назад
То, что против России уже давно ведется гибридная война по всем фронтам, не понимает только дебил. Это очевидный факт. То, что пандемия имеет своей целью разобщение людей, тестирование возможностей медицины разных стран действовать в условиях биологической угрозы, я думаю, тоже сомнению не подлежит. То, что основной целью является сокращение населения планеты уже тоже секрет Полишинеля. А вот не обернется ли создание мощного искусственного интеллекта против самих создателей - это большой вопрос.
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4k
AlekseiTFS Автор поста кира 2 часа назад
Да ктож его знает . Фантастики и фильмов ,которые в последствии стали реальностью валом.
А пока вот интересная приблуда с Камерой и чипом *никуда* НЕ транслирующей картинку. Когда Сбер всем раздаст для обязательного наличия в каждой квартире - тогда и узнаем
Ссылка www.youtube.com
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7k
Prostovopros кира 2 часа назад
Ты явно сегодня пропустила уколы. Завтра доктору расскажи всё, что тут напечатала. Пусть он не предвзято оценит.
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9k
кира AlekseiTFS Час назад
Реальность во многом превзошла то, что еще каких-то 30 лет назад казалось фантастикой. А аппетиты людей, ворочающих миллиардами и стремящихся к безграничной власти, только растут. Кто знает, каким будет мир еще через 30 лет.
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42k
SAndre 3 часа назад
я сам сейчас долечиваюсь от ковида и сопутствующего воспаления легких. В прошедшую субботу были похороны сестры, ковид так и не перенесшей. У старшего сына вся фирмочка болеет ковидом. 100%.
И после этого я тут нахожу голимую херню про то, что все это выдумки...
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4k
AlekseiTFS Автор поста SAndre 3 часа назад
За последние 30 лет Туберкулёз унёс 50 миллионов жизней - кого не спросишь ни у кого никто Не болел и НЕ умер. От *Ковида* ,существующего всего год умерло 1,5 миллиона - и как выясняется он не обошёл ни одну семью.
Никто НЕ опровергает существование Ковида.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Антанта рукоплещет...
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