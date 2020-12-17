Для тех ,кто устал слушать вирусологов и эпидемиологов

Ковид как проект:



обсуждение в Совете Федерации, доклад советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого. Я бы сказал - первое разоблачение планов противника на таком высоком уровне. Наконец.



Краткие тезисы:



Ковид - это проект глобалистов, цель которого - не допустить возврата к доковидному миру. Транснациональные корпорации будут давить на политиков с целью не ослаблять антиковидные меры. Отсюда простой вывод: не ковид - реальная угроза, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру.



Новый мир, по замыслу наших противников, - это мир, власть в котором принадлежит корпорациям, а не государствам. В этой конфигурации исчезает место для национальных государств.



Мы в России говорим о киберугрозах, о работе западных НКО, о том, как с ними бороться, в то время как сами своим же законодательством можем открыть самые широкие возможности для проникновения технологий ИИ во все сферы государственной власти, технологии ИИ, которые одновременно являются активным оружием в кибератаках и кибервоздействии на Россию для расщепления нашего суверенитета.



Впервые на таком уровне названы, наконец, вещи своими именами и обозначены реальные, а не мнимые угрозы.