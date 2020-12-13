"Пусть победит сильнейший!" Эпичная драка крысюков и кот-рефери

Но не только битва грызунов привлекла внимание пользовательницы и зрителей. Героем ролика стал ещё один персонаж. Пока крысы выясняли отношения с помощью поединка, за ними тайком наблюдал любопытный кот. Животные были так поглощены битвой, что, казалось, не заметили незваного гостя. И выглядели при этом настолько сурово, что усатый не рискнул вмешаться.



Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.



"Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе".