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"Пусть победит сильнейший!" Эпичная драка крысюков и кот-рефери

"Пусть победит сильнейший!" Эпичная драка крысюков и кот-рефери (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 05:39
Метки: драка   кот   крысюк   рефери   
807
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Пользовательница Cheez Goh из Сингапура поделилась в "Фейсбуке" видео, на котором предстало необычное зрелище. Женщина возвращалась домой и увидела эпичную битву. Две крысы отчаянно сражались, не желая уступать друг другу. Они встали на задние лапки, а передними наносили удары, словно боксёры. Однако вскоре грызуны внезапно разбежались каждый в свою сторону.

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Метки: драка   кот   крысюк   рефери   
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30k
Лесли 🥰 4 часа назад
Интересно, что они не поделили?)))
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4k
Echo Лесли 🥰 3 часа назад
да кота делили
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555
bad boy Полчаса назад
ММА UFC, среди грызунов.
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15k
scorpick 51 минуту назад
Мужик проснулся от душераздирающего крика кошки из подвала. Спустившись, он увидел мышку, насилующую их кошку. Он ухитрился изловить мышь в банку и понёс показать жене.
- Дорогая, ты не поверишь, что я сейчас виде...
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hebpat 58 минут назад
на кулаках бьются
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