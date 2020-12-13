"Пусть победит сильнейший!" Эпичная драка крысюков и кот-рефери

Пользовательница Cheez Goh из Сингапура поделилась в "Фейсбуке" видео, на котором предстало необычное зрелище. Женщина возвращалась домой и увидела эпичную битву. Две крысы отчаянно сражались, не желая уступать друг другу. Они встали на задние лапки, а передними наносили удары, словно боксёры. Однако вскоре грызуны внезапно разбежались каждый в свою сторону.
Но не только битва грызунов привлекла внимание пользовательницы и зрителей. Героем ролика стал ещё один персонаж. Пока крысы выясняли отношения с помощью поединка, за ними тайком наблюдал любопытный кот. Животные были так поглощены битвой, что, казалось, не заметили незваного гостя. И выглядели при этом настолько сурово, что усатый не рискнул вмешаться.
Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.
"Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе".
Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.
"Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе".
https://www.facebook.com/cheez.goh/videos/10158922497035362
Источник:
Ссылки по теме:
- Котик воспитывает хаски с помощью тумаков
- Пернатый подстрекатель вмешался в конфликт двух котов
- Коты-драчуны напугали спящего пса
- Драка вежливых котов
- Битва попугая с котом за миску с едой
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
- Дорогая, ты не поверишь, что я сейчас виде...
- Ааа!!! Быстро убрал этого извращенца из нашей спальни!