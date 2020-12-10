Неожиданный гость на заборе

Жительница Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния, США, выглянула в окно и заметила медвежонка, который передвигался по забору словно кошка. Женщина запечатлела неожиданного гостя на камеру мобильного телефона, а затем выложила видео в сеть.
Какие-то у вас странные кошки на заборах.
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Метки: видео животные медведь медвежонок прикол
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