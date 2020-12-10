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Неожиданный гость на заборе

Неожиданный гость на заборе (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 09:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведь   медвежонок   прикол   
306
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Жительница Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния, США, выглянула в окно и заметила медвежонка, который передвигался по забору словно кошка. Женщина запечатлела неожиданного гостя на камеру мобильного телефона, а затем выложила видео в сеть.

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Метки: видео   животные   медведь   медвежонок   прикол   
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2k
PLT LDR Час назад
Котэ бэсподобэн...
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35
Мурчелло 18 минут назад
Кошка наверно воспитала.Весь в маму.
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12k
Объект реальности 19 минут назад
Какой-то странный кот. Челябинской чтоли.
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4k
Странник 22 минуты назад
Медведь, который отождествляет себя с котом? :)
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870
Роман Машков Полчаса назад
медведь решил что он из семейства кошачьих
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−1
Стася Час назад
А женщина храбрая
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387
Владимир Час назад
Режим "Котэ" активирован
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19k
Влад Час назад
И этих толерантность достала.
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